Uyuşturucu tacirleri yakalandı

Mersin jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar çerçevesinde uyuşturucu madde satışı yapan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiler kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele de çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu merkez Yenişehir ve Mut ilçelerinde 3 şüpheli tespit edildi. Ekipler, belirledikleri şüphelileri takibe alarak, bir operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 55 gram bonzai, 248 gram kubar esrar, 10 kök kenevir, 157 adet uyuşturucu hap, 12 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi ile 7 bin 600 TL nakit para yakalandı.

Şüpheliler adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.