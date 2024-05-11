Uyuşturucu tacirlerine darbe

Kaynak: İHA
Uyuşturucu tacirlerine darbe
Kütahya’da 3 kişi, 45 bin 71 kullanımlık kâğıda emdirilmiş bonzai ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda İstanbul’dan Kütahya’ya uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen A. Ö. (26 ) ile Kütahya Açık Cezaevinden izinli çıkan Y.Ş. (41) ve İ. L. (59 ) adlı şahısların otogarda otobüsten inmek üzere hazırlanırken ekipleri fark edip içinde uyuşturucu madde bulunan çöp poşetini otobüsün içine saklamaya çalıştıklarının görülmesi üzerine şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen aramada, çöp poşeti içine konulmuş toplam 45 bin 71 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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