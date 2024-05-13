Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! ‘Narkogüç’ operasyonunda çok sayıda gözaltı var

Kaynak: AA
Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! ‘Narkogüç’ operasyonunda çok sayıda gözaltı var
Ankara’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 85 kişi gözaltına alındı ve yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu ile 4,693 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “narkogüç” adlı operasyon kapsamında, şehir genelindeki 32 farklı adrese baskınlar yapıldı. Bu baskınlarda, 19 kilo 393 gram esrar, 4 kilo 300 gram skunk, 3 kilo 3 gram kokain, 2 kilo 300 gram afyon sakızı, 1,445 adet sentetik ecza, 2 kilo 134 gram bonzai, 7 kilo 679 gram metamfetamin, 842 adet ekstazi, 2,406 adet captagon, 7 adet tabanca, 62 adet tabanca mermisi, 9 adet hassas terazi ve 138,628 Türk Lirası bulundu.

“Uyuşturucu ticareti yapmak ve satın almak” suçlamasıyla 85 şüpheli tutuklandı; 58’i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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