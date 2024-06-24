Uyuşturucu yetiştiren şüpheliyi eşi ele verdi

Kaynak: İHA
Uyuşturucu yetiştiren şüpheliyi eşi ele verdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli eşinin ihbar etmesi üzerine yakalandı.

Bozüyük İlçe Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ‘Kasten Yaralama' ve ‘Tehdit' suçlarından mağdur olan vatandaş, eşinin evde uyuşturucu madde yetiştirdiğini ve kullandığını söyledi.

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda yapılan ikamet aramasında; 10 kök kenevir bitkisi, 2,39 gram kenevir bitki tohumu yakalandı.

Şüpheli şahıs hakkında; ‘Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun' ve ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.

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