Uyuşturucuları 'pelüş ayı' içerisine sakladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, “Huzurunuz Gururumuzdur” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından durdurulan ticari taksideki Mahmut E. isimli müşteri, polisleri görünce panik yaptı.

Mahmut E.'nin hareketlerinden şüphelenen polisler, şahsın üzerinde ve araçta yaptıkları aramalarda herhangi bir suç unsuruyla karşılaşmadı. Ekipler, şüpheli şahsın yanında bulunan 'pelüş ayı'da yaptıkları aramada ise bin 825 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan Mahmut E. ifadesinde ”Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğunda haberim yoktu” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.