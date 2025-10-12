Hayatın kılcal damarlarına giren uyuşturucu, çocuk yaşta da yaygın kullanılır oldu. Araştırmalar, uyuşturucu kullanma yaşı 8’e kadar düştüğünü ortaya koydu.

Günlük yaşamın parçası olan uyuşturucu, kimi noktalarda adeta sokak sokak ayrılmış, tipine göre kategori edilmiş

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, TBMM Genel Kurulu’nda uyuşturucuyla mücadele konusunda İYİ Parti’nin önergesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına yaptığı konuşmada, Türkiye’de uyuşturucu kullanımının geldiği vahim tabloyu gözler önüne serdi.

Kanko, uyuşturucu meselesinin yalnızca bir halk sağlığı sorunu değil, Türkiye’nin geleceğini hedef alan sessiz bir tehdit olduğunu vurguladı.

UYUŞTURUCU ARTIK SOKAKLARDA DEĞİL, EVLERİMİZİN KAPISINDA

Kanko konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada konuştuğumuz konu aslında sadece bir halk sağlığı sorunu değil, bir gelecek sorunudur.

Uyuşturucu madde problemi Türkiye’nin geleceğini hedef alan sessiz ama tehlikeli bir gerçektir.

Bu zehir artık sadece sokaklarda değil, okullarda, duvar diplerinde ve evlerimizin kapılarına kadar gelmiştir.”

UYUŞTURUCU KULLANMA YAŞI 8’E DÜŞTÜ

Kanko, uyuşturucu kullanan kişi sayısının resmi rakamlara göre 2 milyon 100 bini geçtiğini, ancak gerçekte bu sayının çok daha yüksek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Mühip Kanko

“Uyuşturucu kullanma yaşı 8’e kadar düşmüştür. Türk toplumunun aile yapısı ve bağımlılığa bakışı nedeniyle bu sayının çok daha üzerinde bir tabloyla karşı karşıyayız.”

HER SOKAKTA FARKLI BİR ‘ZEHİR’ İSMİ VAR!

CHP’li Kanko, uyuşturucunun halk arasındaki adlandırmalarını örnek vererek, sorunun ne kadar yaygın hale geldiğini anlattı:

“Mal, beyan, kâğıt üstü, Çarli, kireç, kar, cevher, koko, sarı bomba, met, beyaz kumrular... Bu jargon Türkiye’de ne kadar fazla uyuşturucu çeşidi olduğunu gösteren bir göstergedir.”

TEDAVİYLE MÜCADELE ETMELİ!

Kanko, uyuşturucuyla mücadelede sadece operasyonların yeterli olmayacağını vurgulayarak, planlama, eğitim ve tedavi odaklı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu söyledi:

“Bugün yeterli sayıda AMATEM ve ÇEMATEM yok. Hükümetin devreye koyduğu rehabilitasyon merkezleri sadece 22 ilde sınırlı kalmıştır. Gençler randevu bile alamıyor, tedavi için aylarca bekliyor. Devlet eğer varlığını gösterecekse, bu merkezleri vakit kaybetmeden artırmalıdır!”

GENÇLER UMUDUNU KAYBETTİ, ÇIKIŞI UYUŞTURCUDA ARIYOR

Ekonomik krizin gençlerin hayallerini yok ettiğini belirten Kanko, uyuşturucuya yönelimin ardındaki sosyal nedenlere de dikkat çekti:

“Gençler ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle hayallerini kaybetti. Hayali kalmayan gençler bir çıkış yolu arıyor ve maalesef bu çıkış yolu çoğu zaman uyuşturucu oluyor. Bu durumun asıl sorumlusu otoriter yapı ve hükümet krizidir.”

İLAÇ BULUNAMIYOR, REHABİLİTASYON AKSAMIŞ DURUMDA

Uyuşturucu tedavisinde kullanılan ilaçların dahi temin edilemediğini ifade eden Kanko, sağlık sistemindeki çöküşe dikkat çekti:

“Tedavi sürecinde kullanılan ilaçlara erişim neredeyse imkânsız hale geldi. Bu da bağımlılıkla mücadelede yeni bir krizi beraberinde getirmiştir.”

BÜTÇENİN ÜÇTE BİRİ KULLANILDI

Kanko, hükümetin uyuşturucuyla mücadeledeki samimiyetini sorgulayarak şu çarpıcı bilgiyi paylaştı:

“2024’ten 2025’e geçerken uyuşturucuyla mücadele bütçesinin yüzde 40 artırılacağı sözü verilmesine rağmen, sadece üçte biri kullanılmış; geri kalanı ise Yeşilay’a bağışlanmıştır. Bu anlayışla mücadele edilemez!”

Kanko, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bu ülkeyi yıkmak istiyorsanız bunun için bir bombaya gerek yok! Gençleri zehirlerseniz bu ülkeyi bombalamış olursunuz. Hükümet, bu konuda artık vakit kaybetmeden ciddi önlemler almalıdır!”