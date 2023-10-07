Uyuşturucuyu yakalatmamak için toprağa gömmüşler

Konya’da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, bir evin bodrum katına gömülmüş uyuşturucu madde ele geçirildi. Adrese yapılan baskında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Uyuşturucuyu yakalatmamak için toprağa gömmüşler

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde, bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

aw047737-01.jpg

Polis ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bir evin müştemilatında arama yapan polis, toprağın yumuşak olduğunu fark etti.

aw047737-02.jpg

Ekipler, yaptığı kazı çalışması sonrası poşetler içerisinde bin 500 adet uyuşturucu hap, araçlarda yapılan aramada ise 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 bin 320 lira suç unsuru para ele geçirdi. Baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

aw047737-04.jpg

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Bir kasa dolusu sivil İsrailli'nin Gazze'ye götürüldüğü görüntüler Video
Bir kasa dolusu sivil İsrailli'nin Gazze'ye götürüldüğü görüntüler
Ünlü müzisyen evinin bahçesine kendi mezarını kazdırdı Magazin
Ünlü müzisyen evinin bahçesine kendi mezarını kazdırdı
İsrail Gazze'yi bombalıyor Gündem
İsrail Gazze'yi bombalıyor
Ölü bebek zannetti gerçek bambaşka çıktı. Ormanda vahşet Yaşam
Ölü bebek zannetti gerçek bambaşka çıktı. Ormanda vahşet
İsrailliler El Halil'de, Filistinlilerin su kaynaklarının bulunduğu yere çimento döküyor Video
İsrailliler El Halil'de, Filistinlilerin su kaynaklarının bulunduğu yere çimento döküyor
Osman Özköylü'den istifa yanıtı: Çocuğumu terk etmem Spor
Osman Özköylü'den istifa yanıtı: Çocuğumu terk etmem
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin halkının kendini savunma hakkı vardır Gündem
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin halkının kendini savunma hakkı vardır