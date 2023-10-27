Uyuzun tek çaresini profesör açıkladı. Ülkemizde zirve yaptı salgına dönüştü

Türkiye genelinde uyuz hastalığının görülme oranının her geçen gün arttığı görüldü.

Türkiye’deki artan uyuz vakalarının salgına dönüşmesi korkuttu. Bu süreçte Prof. Dr. Özlem Su Küçük pandeminin ev içi bulaşları artırdığına vurgu yaparak dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Küçük, uyuzun tek çaresini profesör açıklaması dikkat çekti.

Prof. Dr. Küçük’ün açıklaması şu şekilde:

“Pandemi bizi hastanelerden uzaklaştırıp dermatoloğa erişimi kısıtladı. Bu da uyuz tanısı ve tedavisini geciktirdi. Pandeminin bitişi ise kalabalık grupların bir arada bulunma olasılığını artırıp uyuzu daha büyük bir salgına çevirdi. Uyuz vakaları tanı aldıklarında kendilerini izole etmeli, sosyal hayatlarına ara vermeli. Tüm halkın uyuz hakkında bilgilendirilmesi bu salgını azaltmamızda ana faktördür. Uyuz tanısı konan kişilerin bunun utanılacak bir şey olmadığını, tedaviyle parazitten tamamen kurtulabileceklerini kabullenip çevrelerinden uyuz olduklarını saklamamaları ve bulaştırıcı faktör olmamaları elzemdir”

UYUZ HASTALIĞI NEDİR?

Tıp dilinde skabies olarak tanımlanan uyuz hastalığı, uyuz böceği olarak bilinen sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın neden olduğu bulaşıcı bir deri hastalığıdır.

UYUZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı,

-Cilt yüzeyinde özellikle parmak aralarında akarın yol açtığı beyaz ya da gri renkli 1-10 mm uzunluğunda çizgiler,

-Sıcak banyo ile artış gösteren kaşıntı,

-Akarın neden olduğu tünellerin üst kısmında kir birikimi, siyah nokta benzeri oluşumlar,

-Cilt yüzeyinde inci tanesine benzeyen, içi sıvı dolu lezyonlar,

-Yaygın şekilde kızarıklık, döküntü ve yara varlığı.

UYUZ BELİRTİLERİ KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

İlk defa uyuza yakalanan bir kişide belirtilerin başlaması 2-6 hafta kadar sürebilir. Ancak daha önce uyuza yakalanan bir kişide, belirtiler genellikle maruz kaldıktan 1-4 gün içinde ortaya çıkar.

Hastalık belirtilerinin başlamadığı bu dönemlerde bile kişi uyuzu başkalarına bulaştırabilir.