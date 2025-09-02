Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Sinem Ünsal'ın paylaşımı heyecanı arttırdı

Sezon finalinde duygusal bir sahneyle veda eden dizi, hayranlarını yeni bölümde neler olacağına dair heyecanlandırdı. İzleyiciler, “Uzak Şehir ne zaman başlayacak?” ve “Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorularını araştırmaya başladı.

Sosyal medyada kısa sürede trend olan dizinin yeni bölüm fragmanı ise şimdiden dikkat çekiyor.

2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzak Şehir’in 2. sezonu 15 Eylül 2025 Pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu bölümde Alya ve Cihan’ın ilişkisi yeni bir boyut kazanacak mı, izleyiciler merakla bekliyor.

PAYLAŞIMI HEYECANI ARTTIRDI

Sinem Ünsal sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla heyecanı artırdı.

Dizinin çocuk oyuncusu Kuzey Gözer ile sette çektirdiği bir kareyi yayınlayan Sinem Ünsal, "Kolyedeki fotosu hala duruyor mu diye kontrol ediyor bir de" notunu yazdı.