Uzak Şehir yeni bölümüyle tarihi rekor kırdı! Tüm kategorilerde birinci oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uzak Şehir yeni bölümüyle tarihi rekor kırdı! Tüm kategorilerde birinci oldu

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Uzak Şehir dün akşamki bölümüyle tüm izlenme rekorlarını sollayarak kategorilerde birinci oldu. Heyecanın hız kesmediği dizide duygu dolu anlar yaşandı.

Cihan Deniz'in kaybolması konakta paniğe yol açarken, Sadakat'in Alya'yı sakinleştirmek için ona sarılması bölümün en dikkat çeken anlarından biri oldu. Uzak Şehir, yeni bölümüyle tüm kategorilerinde birinci yaptı.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ OLDU

"Uzak Şehir', her zamankisi gibi yine birinciliği bırakmadı. Total izleyici grubunda 17,37 reyting 42,52 izlenme payı, AB kategorisinde 12,38 reyting 33,23 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 17,12 reyting ve yüzde 40,49 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

'OĞLUMU BIRAKMAM'

Duygusal anların yaşandığı "Uzak Şehir'de Cihan Deniz'in kaybolması tüm konağı paniğe soktu. Alya, korku ve öfkeyle Cihan'ı suçlasa da Cihan ona sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Ecmel'in kaçırdığına dair şüpheler artınca konağa giden Cihan, Deniz'i orada bulamadı. Deniz'in suya düşmesiyle herkes büyük korku yaşadı. Cihan ve Kaya hemen suya atlayıp onu kurtarmaya çalışırken Alya tüm bu yaşananlar karşısında "Ben oğlumu bırakmam!" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ardından Sadakat'in Alya'ya sarılması ve destek olması ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

"ANKASIN SEN"

AyNa Yapım imzalı dizide Alya, Fikriye'nin gelmesiyle alt üst olurken Cihan, Alya için endişelenerek onu böyle görmeye alışkın olmadığını söyledi. Alya ise Cihan'a annesiyle geçmişte yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle anlattı. Cihan'ın "Anka'sın sen, sana o kolyeyi boşuna almadım" diyerek yaşadıklarına rağmen küllerinden tekrar doğacağını söylemesi Alya'yı duygulandırdı.

Uzak Şehir yeni bölümüyle tarihi rekor kırdı! Tüm kategorilerde birinci oldu

Uzak Şehir yeni bölümüyle tarihi rekor kırdı! Tüm kategorilerde birinci oldu

Uzak Şehir yeni bölümüyle tarihi rekor kırdı! Tüm kategorilerde birinci oldu

Uzak Şehir yeni bölümüyle tarihi rekor kırdı! Tüm kategorilerde birinci oldu

Uzak Şehir yeni bölümüyle tarihi rekor kırdı! Tüm kategorilerde birinci oldu

Uzak Şehir yeni bölümüyle tarihi rekor kırdı! Tüm kategorilerde birinci oldu

Uzak Şehir yeni bölümüyle tarihi rekor kırdı! Tüm kategorilerde birinci oldu

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