Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicisini ekrana kilitleyen Uzak Şehir’de bu akşam ayrılık rüzgarları esecek. Bu akşam 40. bölümüyle ekrana gelecek olan fenomen dizide Alya’yla Cihan bir gün kavuşabilmenin umudu ile boşanma kararı alıyor. Cihan abisi Boran’ın başlattığı savaşa karşı yıkılmadan durabilecek mi? İşte tüm merak edilenler…

AYRILIK RÜZGÂRI

Alya’nın Bora’nı reddetmesi ile Boran, Cihan’a karşı bastırdığı öfke kontrol edilemez bir hal alır. Alya’yla Cihan bir gün yeniden kavuşmanın umudu ile boşanma konusunda anlaşırlar. Bu boşanma ise Boran’ı güçlendirir.

BORAN OĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTER

Ailesini geri kazanmak için harekete geçen Boran ise ilk olarak oğlunu görmek ister. Boran, Alya ve Cihan’ın uyarılarını hiçe sayar ama başarılı bir sonuç elde edemez. Boran’ın dengeleri değiştirmek için daha fazla çabalaması gerekir.

Cihan, abisinin başlattığı savaşa karşı yıkılmadan durmaya çalışır. Her bölümüyle izleyicisini meraklandıran Uzak Şehir’de Deniz’in, ölü bildiği babası Boran ile karşılaşmasıyla hem duygulanır hem de korkar. Babasını görünce Deniz "Özledim ama görünce biraz korktum" der. Deniz’in babasına karşı ürkek ve soğuk tavrı ise dikkatlerden kaçmaz. Deniz'in "Annemle babam bana her şeyi anlattılar" çıkışı ise Boran’ı adeta yıkıma uğratır.

Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

OYUNCU KADROSU

Yapımını AyNa Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba (Cihan Albora), Sinem Ünsal (Alya Albora), Gonca Cilasun (Sadakat Albora), Kuzey Gezer (Deniz Cihan Albora), Müfit Kayacan (Ecmel Albora), Alper Çankaya (Şahin Albora), Ferit Kaya (Demir Baybars), Sahra Şaş (Nare Albora Bulut), Atakan Özkaya (Kaya Albora), Dilin Döğer (Zerrin Albora), Nazmi Kırık (Nadim Baybars) ve İlkay Kayku (Fidan Albora) yer alıyor.