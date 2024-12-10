Uzak Şehir'de gerilim artıyor! Yeni bölümüyle seyircisini mest etti

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosu performanslarıyla izleyicisini büyülemeye devam ediyor. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya gibi isimler dizide rol alıyor.

SAHNELERE BEĞENİ YAĞIYOR

Son bölümüyle adından söz ettiren Uzak Şehir'de Cihan (Ozan Akbaba) ile Alya’nın (Sinem Ünsal) sahnelerine beğeni yağıyor. Uzak Şehir seyircisi sosyal medyada diziye dair olumlu mesajlar paylaşıyor.

Seyirciler "Efsane dizi", "Uzak Şehir sessiz sessiz yükseliyor", "Resmen seyir keyfi" yorumlarında bulunuyor.

Büyüleyici bir fantezi rol yapma oyunu. O kadar güzel ki sadece görmek için bile yüklemeye değer

İşte Uzak Şehir dizisine dair yapılan bazı yorumlar...