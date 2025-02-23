Uzak Şehir’den meme kanserine yönelik bilgilendirme

Uzak Şehir'in son bölümünde salgın olan bir bölgeye görevli giden Alya, orada iyileştirdiği kendisine teşekkür eden kadınlara sosyal mesaj verdi.

ALYA'DAN ANLAMLI MESAJ

Kadınların, "Hastalanınca sana geleceğiz" demesi üzerine Alya, "Hastalanmayı beklemeden gelin. 30 yaşından sonra 65 yaşına kadar beş yılda bir rahim ağzı kanseri taraması yaptırmanız lazım. 40 yaşından sonra 69 yaşına kadar iki yılda bir meme kanseri taraması yaptırmanız gerekiyor. Sakın atlamayın, hastalanmayı beklemeyin" ifadelerini kullandı. Alya'nın anlamlı mesajlar içeren bu sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Uzak Şehir pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.