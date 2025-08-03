Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Kaya tatilde şov yaptı! Hayranları çıldırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Uzak Şehir’in yıldızı Atakan Özkaya, tatilde denizdeki hünerleriyle sosyal medyayı salladı. Yeni sezon öncesi enerji depolayan oyuncu, fit fiziği ve karizmasıyla hayranlarını büyüledi.

Kanal D'nin ilk sezonuyla rekorları altüst eden fenomen dizisi Uzak Şehir'in yıldızları tatilin son günlerinin tadını çıkarmayı sürdürüyor.

Yeni yayın dönemi öncesi enerji depolayan isimlerden biri de Atakan Özkaya. Albora Ailesi'nin kabına sığmayan, hırçın ve genç üyesi Kaya rolündeki performansıyla yıldızı parlayan oyuncu, son tatil paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

"YAKINDA REKLAM TEKLİFLERİ YAĞAR"

Uzak Şehir hayranlarının ve özellikle genç kızların yakın takibinde olan Atakan Özkaya'nın "Dalgalar" notuyla denizdeki hünerlerini ve fit vücudunu sergilediği kareler, binlerce beğeni aldı. "Allah nazarlardan saklasın", "Atakan, Kaya gibi", "Denizlerin hırçın yakışıklısı", "Yakında reklam teklifleri yağar" yorumlarının öne çıktığı post etkileşim rekoru kırdı.

Tekrar bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'te takipçileriyle buluşan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni sezonda yine Kanal D ekranlarında olacak.

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Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Kaya tatilde şov yaptı! Hayranları çıldırdı

Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Kaya tatilde şov yaptı! Hayranları çıldırdı

Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Kaya tatilde şov yaptı! Hayranları çıldırdı

Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Kaya tatilde şov yaptı! Hayranları çıldırdı

Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Kaya tatilde şov yaptı! Hayranları çıldırdı

Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Kaya tatilde şov yaptı! Hayranları çıldırdı

Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Kaya tatilde şov yaptı! Hayranları çıldırdı

Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Kaya tatilde şov yaptı! Hayranları çıldırdı

Uzak Şehir’in Kaya’sı Atakan Kaya tatilde şov yaptı! Hayranları çıldırdı

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