Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde Mine karakteriyle dikkat çeken Mine Kılıç, rolü nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Mardin'de Ayna Yapım imzasıyla çekilen dizinin yeni sezonunda senaryo gereği karakteri öldürülen başarılı oyuncu, diziden ayrılır ayrılmaz imajını baştan yarattı.

Kaküllerine veda eden Kılıç, saç rengini de değiştirerek radikal bir dönüşüm gerçekleştirdi.

Bu cesur değişim, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve hayranları bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Geçen sezon "metres" rolü yüzünden sosyal medyada Alya ve Cihan hayranlarından çirkin mesajlar alan Mine Kılıç, tepkisini şu sözlerle dile getirmişti: "Ülkemin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan gerçekten birazcık sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız!"

MİNE KILIÇ KİMDİR?

5 Kasım 1986 Mersin doğumlu Mine Kılıç, Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk ve Türker İnanoğlu Sinema Televizyon Eğitim Vakfı'nda kamera önü eğitimleri aldı.

Televizyon kariyerine 2007'de Oyun Bitti dizisiyle başlayan oyuncu, Al Yazmalım, Beni Böyle Sev, Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlat, 8. Gün ve Ağlama Anne gibi yapımlarda rol alarak adını duyurdu.

Sinemada Büşra (2009) filminde başrol oynadı; Durak (2016) ve New York in New York (2019) filmlerinde de yer aldı.

MİNE KILIÇ'IN OYNADIĞI DİZİLER

Zümrüdüanka / Fitnat / 2020

Yaşamayanlar / Elif / 2018

Bana Sevmeyi Anlat / 2016-17

Aile İşi / 2016

Beni Böyle Sev / 2012

Al Yazmalım / 2011

Oyun Bitti / 2007 Mine Kılıç'ın Oynadığı Filmler

New York in New York / 2019

Durak / 2016

Büşra / 2009