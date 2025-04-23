Uzaklaştırma sonrası kan donduran saldırı

Olay, saat 12.00 sıralarında, Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Berna K., uzaklaştırma kararı 4 gün önce biten 15 yıllık eşi Oğuzhan K. evin demir kapısını kırmak isteyince KADES uygulamasıyla yardım istedi. Polisler gelene kadar kapıyı kırıp içeri giren Oğuzhan K., balkonda Berna K.'yi çocuklarının gözü önünde darbetti. Yaralanan Berna K., yere yığıldı.

Eve gelen polis ekipleri Oğuzhan K.'yi gözaltına aldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berna K., sedyede hastaneye girerken, "Ayrılma aşmasındaki eşim beni darbetti. Daha önce de şiddet görmüştüm. Eşimden şikayetçiyim, çocuğumun yanında beni bu hale getirdi. Bana saldırdığında öldürmek istedi. Polisler gelmese canımı kurtaramayacaktım" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.