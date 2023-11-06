Uzay giysisi olmadan uzaya çıkılırsa ne olur?

Uzay giysisi olmayan bir kişinin uzay boşluğuna düşmesi durumunda ölümün hemen gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. Vücudun patlamayacağı, donmayacağı ya da hemen yanarak ölünmeyeceği ifade edildi.

Uzay giysisi olmadan uzaya çıkılırsa ne olur?

Chip.com'da yer alan bilgilere göre; uzay giysisi olmadan uzay boşluğuna maruz kalması durumunda ne olacağını merak edenler için o cevap bulundu.

Sosyal medyada yer alan bilgiler herkesin bildiği gibi gerçekleri yansıtmıyor. Sosyal medyada yer aldığı gibi kişinin gözleri şişerken vücudu patlamaz. Kaskı çıktığı anda kişi donmaz. Güneş’ten sizi pişirebilecek kadar çok enerji alınmasına rağmen, yanarak ölme durumu olmaz.

UZAY KIYAFETİ OLMAZSA ASIL OLACAK ŞEYLER

Uzay giysisi olmamasından kaynaklanan uzay ölümü diğer senaryolara göre çok daha az acı verir.

Uzayda giysiniz olmadığında ölümünüze sebep olan şeyler, uygun atmosfer basıncının olmaması ve oksijen eksikliğidir.

Atmosferin yarattığı basınç olmadığında, sıvılar çok daha düşük sıcaklıkta buharlaşır ve vücut yüzeyindeki her şeyin (cilt, ağız, gözler) oldukça hızlı bir şekilde köpüreceği anlamına gelir. Ayrıca basınç eksikliği, ortam basıncının azalması nedeniyle vücut sıvılarında kabarcıkların oluşması anlamına gelen ebülizme de yol açacaktır. Bunlar, çoğunlukla deri altı kabarcıklar olacaktır, ancak potansiyel olarak kana geçerek emboliye de neden olabilirler.

UZAYDA VÜCUT PARÇALANMAZ

Vücut her yerinde çok hızlı bir şekilde köpürmeye neden olan devasa bir mekanizma olsa bile yine de patlamaz. Cilt yapısı oldukça esnektir, bu nedenle parçalanmadan normal boyutun iki katına kadar şişilir. Genel tavsiye nefesi tutmaktır.

Ani basınç kaybı nedeniyle ciğerlerdeki hava genişleyecek ve yırtılmalarına neden olacaktır. Bu nedenle çığlık atmak, birkaç saniye de olsa ciğerlerin rahat kalmasına yardımcı olacaktır.

Ancak bu noktada da oksijen eksikliği devreye giriyor. Solunabilir hava olmadığında yaklaşık 15 saniye içinde bilinç kaybı yaşanır. Ancak bir dakikaya kadar daha hayatta kalınabilir.

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