Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü! Sedye ile taşındılar

luslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 9 aydır mahsur kalan iki astronot Butch Wilmore ve Suni Williams, SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya döndü. Ancak astronotları ciddi sağlık sorunları olduğu belirtiliyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), aylarca uzayda mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın, Dragon kapsülüyle inişini canlı yayınla izletti.

Wilmore, Williams ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotlara eşlik eden NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov, yaklaşık 17 saat süren yolculuğun ardından Dünya'ya inmeyi başardı.

SEDYEYLE TAŞINDILAR

Usatoday'in aktardığı bilgilere göre Suni Williams ve Butch Wilmore'un dünyaya inişlerinin ardından sedye ile taşındığı görüldü.

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti. Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA da kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

Yaklaşık 9 aydır ISS'de mahsur kalan Wilmore ve Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, 16 Mart'ta Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaşmıştı.

CREW-10 EKİBİ TARAFINDAN KURTARILDILAR

ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen üyelerden oluşan Crew-10 ekibinde, NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers'ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) Kirill Peskov yer aldı.