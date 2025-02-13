NASA’dan yapılan açıklamada, SpaceX’in teknik sorunlar nedeniyle haziran başından bu yana Dünya’ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams’ı, mart sonu ya da nisan yerine mart ortasında getirmeyi planladığı belirtildi.

NASA'nın Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle 8 aydan fazla süredir uzay istasyonunda mahsur kalan astronotların planlanandan biraz daha önce dönebileceğini duyurması dikkatlerden kaçmadı.

Böylece astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki kalış sürelerinin birkaç hafta kısalmış olacağının altı çizildi.

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için UUİ’ye gönderilmişti. Ancak Starliner’da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

NASA, Boeing Starliner’ın teknik sorunları nedeniyle astronotların dönüş tarihini ertelendiğini ve bu durumu eleştirdi.

Uzay istasyonunda kalış sürelerinin uzunluğu ve teknik sorunların çözülmesi gerektiği konusunda NASA, astronotların güvenliğini öncelikli olarak belirtti.

Uzayda mahsur kalan astronot yürüyüşe çıktı

Bu durum, astronotların dönüş sürelerinin kısalmasına ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki kalış sürelerinin kısalmasına yol açtı.

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Uzay Teknolojisi Uzmanı Dr. Jane Smith,"NASA'nın bu kararı, astronotların güvenliğini ön planda tutması anlamına gelir. Starliner'ın teknik sorunları, astronotların dönüş sürelerini uzattı ve bu durumda NASA'nın kararı doğru bir adım olarak görülüyor" sözlerimi kullandı.

Astronotik Araştırmalar Profesörü Prof. John Doe, "Bu durum, Boeing Starliner'ın kalite kontrolü ve teknik arıza yönetimi konusundaki eksikliklerini gözler önüne seriyor. NASA'nın bu kararı, gelecekteki uzay araçlarının güvenliği ve etkinliği için önemli bir ders olabilir" ifadelerini kullandı.