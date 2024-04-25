Uzayın barışçıl kullanımına ilişkin karar tasarısına Rusya’dan veto

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Japonya ve ABD’nin sunduğu ve Türkiye'nin de ortak sunucuları arasında bulunduğu, uzayın barışçıl kullanımına ilişkin karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Rusya tarafından veto edilen tasarı, 13 "Evet" ile Çin tarafından verilen 1 “Çekimser” oy kullandı.

Oylama öncesinde Rusya ve Çin tarafından tasarı için sunulan değişiklik teklifi yeterli oyu alamadı.

Karar tasarısı üye ülkelerin uzay keşfini BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca düzenlemeleri çağrısında bulunuyordu.

Tasarıda üye ülkelerden uzayda girişilecek silahlanma yarışını engellemek için barışçıl kullanıma katkı sağlamaları talep ediliyordu.

Dış Uzay Antlaşması'na uyma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen tasarısında, üye ülkelerin kitle imha silahlarını uzaya yerleştirmemesi gerektiğine işaret ediliyordu.