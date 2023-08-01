Üzerine kaya düşen operatör hayatını kaybetti

Olay, dün saat 11.40 sıralarında Lice ilçesi kırsal Yalaza Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir firmaya ait iş makinesi yol çalışması yaptığı esnada, Umut Doğuç’un kullandığı iş makinesinin üzerine büyük kayalar düştü. Kayaların altında kalan iş makinesini ve Doğuç’u gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş makinesinin içerisinde sıkışması sonucu itfaiye ekipleri, operatörün cenazesini yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çıkardı.

Doğuç’un cenazesi Adli Tıp Merkezine götürülürken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.