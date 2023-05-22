Üzerine yıldırım düşen 2 çoban hastanelik oldu

Van'ın Başkale ilçesinde yaylada hayvanları otlatan 2 çobanın üzerine yıldırım düştü. Yaralanan çobanlardan durumu ağır olan Selahattin İsaoğlu, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Diğer çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Üzerine yıldırım düşen 2 çoban hastanelik oldu

(DHA) Acı olay, Van'da meydana geldi. Başkale ilçesine bağlı Yurttepe Mahallesi Terazin Mezrası'nda çobanlık yapan Selahattin İsaoğlu (22) ile Tacettin Deli (20), yaylada küçükbaş hayvanları otlatırken aniden yağmur bastırdı. Sağanak yağışla birlikte sık sık şimşekler çaktı.

Çobanlar, küçükbaş hayvanları korunaklı bir yere götürmeye çalışırken üzerlerine şimşek düşmesiyle yaralandı.

Yaylada bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Selahattin İsaoğlu, ambulans helikopterle bölgeden alınıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer çobanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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