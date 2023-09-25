Uzman çavuşu kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki farklı düğün salonundan çıkan araçların karıştığı kaza sonrasında çıkan kavgada uzman çavuşu kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uzman çavuşu kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde birbirine yakın iki farklı düğün salonundan çıkan araçlar kaza yaptı. İddiaya göre, kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Uzman Çavuş Utku Can Demir (26), kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen Utku Can Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak için morga kaldırıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Demir'i bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin F.B. olduğunu tespit eden ekipler, katil zanlısını düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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