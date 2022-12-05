Göz çevresindeki kırışıklıkları yok edecek yöntem açıklandı

CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, Op.Dr.Celal Alioğlu göz çevresindeki kırışıklarla ilgili önemli bilgiler verdi.

Göz çevrelerinde oluşan koyu halkalar, ince çizgiler, yağ bezesi ve göz altı torbaları başlıca problemler arasında. Yaşlandıkça göz problemleri daha da sık görülmeye başlanır ve tedavisi giderek zorlaşır.

İŞTE KIRIŞIKLARIN NEDENLERİ

Göz çevresinde görülmeye başlanan kırışıklıklar cildimizin elastikiyetini kaybetmesi sonucu oluşur. Bu elastikiyet kaybı genellikle yaşlanmanın da başlıca belirtisinden biridir fakat yaşlılık dışında da buna sebep olan nedenler vardır. Cilde esnek dokuyu sağlayan kolajen azaldığında göz çevresi de olmak üzere tüm cilt dokularında kırışıklıklar meydana gelir.Göz çevresinde bulunan kaslar en hareketli kaslardan biridir. Hayatımız boyunca aktif şekilde çalışan göz çevresi kasları, gülme, korkma, ağlama ve şaşırma gibi duygu değişimlerimize uygun olarak hareket eder. Hayatımız boyunca bir parçamız olan mimikler göz çevresi kırışıklıklarına neden olan sebeplerden biridir.Göz çevresi kırışıklıklarının oluşmasının bir nedeni de güneş ışınlarıdır.

GÜNEŞ KORUYUCUSU KIRIŞIKLARI ÖNLER

Erken yaşta göz çevresi kırışıklarının oluşmasını engellemek için dışarı çıkmadan önce güneş koruyucusu kullanmak oldukça önemlidir. Güneş koruyucusu kullanmayanların göz çevresi kırışıklıklarının daha erken oluştuğu gözlemlenmiştir. Sağlığımız için oldukça zararlı olan sigara aynı zamanda göz çevresi kırışıklıklarında da önemli bir faktördür. Sigara cildin elastikiyeti kaybetmesinde büyük rol oynar. Hem cildin elastikiyetini kaybetmesini hem de yapısının bozulmasına neden olan Sigara, erken yaşta kırışıklıkların oluşmasını sağlar. Hyaluronik ismi verilen asidin zamanla üretiminin azalması ve yavaşlaması göz çevresi kırışıklarına

neden olur.





KIRIŞIKLARI YOK EDECEK YÖNTEMLER

Göz çevresinde oluşmaya başlayan ince çizgiler zamanında ve etkili bakım yapılmadığında göz çevresi kırışıklarına dönüşür. Göz çevresi kırışıklıklarıyla mücadelede Retinol, C vitamini ve E vitamini etkili yöntemlerden biridir. Bunların yer aldığı kremlerin kullanılması cildin onarımı ve kırışıklıkların tedavisinde etkilidir. Bu sebeple kullanılan kremlerin uzun süreli ve düzenli kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.Günlük kullanılan nemlendirici kremlerde kırışıklıkların önüne geçilmesi için faydalı bir yöntemdir. Göz çevresine süreceğiniz nemlendiriciler ile kırışıklıkların azaltılması sağlanır. Araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan bilgi nemli cildin daha geç kırışmaya başladığı ortaya koyulmuştur.





Son olarak kremlerin dışında başvurulan yöntemlerin birisinin de estetik tedaviler olduğunu söyleyen Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Celal Alioğlu ,’Botoks, dermabrazyon ve kolajen tedavisi göz çevresi kırışıkların için kullanılan yöntemlerdir. Ayrıca derinleşen göz altı çizgileri için kolajen üretimini arttıran altın iğne, mezoterapi, altın ütü ve lazer uygulamaları da tercih edilebilir.