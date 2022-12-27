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Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala uyardı: Önümüzdeki 3 aya dikkat. Ölümler artabilir

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, “3 ay içerisinde bazı ülkelerde Covid-19, grip, RSV ve başka viral kökenli hastalıklara bağlı olarak çok sayıda kişinin hastalanması ve beklenenin üzerinde ölümlerin gündeme gelmesi olabilir" dedi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 14:09
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Uzman doktor Kayıhan Pala gribe karşı uyardı. Beklenenin üzerinde ölümler artabilir

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala uyardı: Önümüzdeki 3 aya dikkat. Ölümler artabilir
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Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı’nın konuya dair bir açıklama yapmamasına karşın hem kendi gözlemleri hem de meslektaşlarından gelen bilgiler neticesinde özellikle grip hastalığının her yaşta insanları olumsuz etkilediğini ortaya koyduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) paylaştığı küresel verilere göre son haftalarda hem Covid-19 hem de grip hastalığının görülme sıklığında artış olduğuna dikkat çeken Pala, "Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bunların veri setlerini açıklayabilse biz de Türkiye'de ne olduğunu çok daha iyi öğrenmiş oluruz" dedi.

“BEKLENENİN ÜZERİNDE ÖLÜM YAŞANABİLİR”

Bilimsel çalışmalara bakacak olursak önümüzdeki 3 ay içerisinde özellikle Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde Covid-19, grip, RSV ve başka viral kökenli hastalıklara bağlı olarak çok sayıda kişinin hastalanması ve maalesef beklenenin biraz üzerinde ölümlerin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha ülkemizdeki bu hastalıkların durumunun ne olduğunun açıklaması gerektiğini vurgulamış olalım. Hem bunları açıklamak hem risk gruplarını korunmaya teşvik etmek için toplumun tüm kesimlerinin Sağlık Bakanlığı’nın, meslek örgütlerinin, sağlık çalışanlarının, bilim insanlarının ve medyanın üzerine düşeni yapmasında büyük yarar var. Çünkü korunmasız olarak bu hastalıklara yakalanmak özellikle yaşlı, bir takım kanser ve kronik hastalıkları olan ve çok ağır çalışan, toplumla sürekli bir arada olmak zorunda kalan insanlar için risk oluşturabilir."

"GRİPLE MÜCADELEDE AŞI ŞART"

ANKA’da yer alan bilgilere göre, artan vakalar sonrası ne yapılması gerektiğine dair önerilerini sıralayan Pala, “İlk yapılması gereken şey kendimizi buna karşı nasıl koruyabiliriz sorusuna yanıt vermektir. Burada da yine DSÖ’nün ve bilim insanlarının önerilerine uyarak en başta aşı yaptırmak lazım. Grip hastalığında özellikle risk grubundakilerin aşı yaptırması çok önemli. Kim risk grubunda? 60 yaşın üstünde olanlar, sağlık çalışanları, herhangi bir kronik hastalığı olanlar, gebe kadınlar ve 6 aydan büyük 5 yaşından küçük çocuklar en büyük risk grubunda yer alan insanları oluşturuyor. Dolayısıyla risk grubundakileri korumak için aşı yaptırmak çok önemli” diye konuştu.

“ZAMAN KAYBETMEDEN HEKİM DESTEĞİ ALINMALI”

Eğer hastalığın klasik bulguları; ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi bulgular kısa sürede sonlanmaz ve artış gösterecek olursa buna örneğin bir öksürük de eklenecek olursa hiç zaman kaybetmeden bir hekime, bu bir aile sağlığı merkezi olabilir ya da başka bir yer olabilir, başvurarak hekimin muayenesinden sonra bazı ilaçların kullanılması daha anlamlı olabilir çünkü özellikle risk grubundakiler için hastalığın başladığı ilk 2 gün içerisinde kullanılabilecek bazı ilaçlar var ama bu ilaçların bilinçsiz olarak herkes tarafından kullanılması da doğru bir tutum değil. O yüzden böyle bir sorunla karşılaştığımızda bir sağlık kuruluşuna başvurmak halen büyük önem taşıyor.

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