Uzman isim Canan Karatay önerdi! Vücutta yağ ve ödem bırakmıyor

Andız pekmezinin vücut direncine katkı sağladığını ve eski bir ilaç olduğunu açıklayan Karatay, içeriğindeki yüksek besin değerleri sayesinde iştah kestiğini söyledi.

ÖDEM VE ŞİŞKİNLİĞİ ORTADAN KALDIRIYOR

Antioksidan özelliği sayesinde ödem ve şişlik sorunlarını andız pekmezi ortadan kaldırıyor. Ayrıca vücudu yağ asitlerinden ve toksinlerden arındırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

Andız pekmezi astım, bronşit, soğuk algınlığına iyi gelir. Kuru öksürüğü hafifletir ve balgamın sökülmesini kolaylaştırır. Ayrıca nefes darlığını azaltıyor.

Cilt ve saç sağlığı konusunda da oldukça faydalı bir besin olan andız pekmezi, saç dökülmesini önler, azalan yerlerdeki saçların daha gür çıkmasını sağlar.

Ciltte oluşan sedef, egzama gibi yaraları iyileştirmeye yardımcı olur. Andız pekmezi, özellikle kronikleşmiş çıban sorunu yaşayanlar için doğru bir seçenek.

İçerdiği çinko sayesinde ise cildin yenilenmesine ve cildi sağlıklı tutan kolajenin üretiminde aktif rol oynar.

Andız pekmezi, kanı temizlediği için kalp damar sağlığının korunması açısından oldukça faydalı.

İdrar yolu enfeksiyonlarının daha çabuk iyileşmesini, idrar yolu kanalının temizlenmesini sağlar.