Uzman isim kademeli emeklilik için tarih verdi! Umut veren açıklama

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Meclis’in açılmasıyla birlikte emeklilik ve sosyal güvenlik alanında beklenen düzenlemelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş, hükümetin gündeminde kadınlara yönelik erken emeklilik, yıpranma hakkı ve prim desteği gibi adımların yer aldığını belirtti.

Karakaş, “Kadınlara erken emeklilik hakkı, yıpranma payı ve prim desteği gibi düzenlemeler hükümetin gündeminde. Ayrıca 1 milyona yakın esnafın prim eşitleme sorunu mutlaka çözülecek” dedi. 3600 ek gösterge konusunda da umut verici mesajlar veren Karakaş, “Yarım milyona yakın memur ve memur emeklisi karamsarlığa kapılmasın. Bu düzenleme mutlaka hayata geçirilecek. Ancak 2026 Ocak ayında olmayacağını söyleyebilirim. Sadece bir zaman meselesi” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER İÇİN UMUT

Meclis’in açılmasıyla birlikte emeklilikte kademe bekleyenler için çok sayıda kanun teklifinin gündeme geldiğini belirten Karakaş, “Muhalefet partileri bu konuda aktif. Meclis açılır açılmaz kademe emekliliğiyle ilgili teklif verildi. Emeklikler, tüm partilerin göz bebeği konumunda” dedi.

Karakaş, asker, polis ve kamu görevlilerinin borçlanma sorunları ile staj ve çıraklık mağduriyetlerinin de çözüm sürecine girdiğini belirtti. “Karamsarlığa gerek yok. Taşeronda kadro bekleyenler de haklarını yasal sınırlar içinde arıyor. 2027’ye doğru birçok problemin çözüleceğini öngörüyorum” dedi.

ENFLASYON SONRASI GÜNDEM: EMEKLİLER VE ÇALIŞANLAR

Karakaş, enflasyonla mücadele sürecinin ardından hükümetin odağının tamamen emekliler ve çalışanlar olacağını belirterek, “Enflasyon belasından kurtulduğumuz anda hükümetin tek gündemi zaten emekliler, çalışanlar olacak. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok” diyerek sürecin olumlu yönde ilerleyeceğini ifade etti.