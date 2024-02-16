Uzman isim skolyoz hastası çocuklar için umut olan tedaviyi anlattı

Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, bu teknikle sırttan büyük bir kesik açmak yerine, göğüs boşluğunun kenarından küçük kesiklerle vidalar yerleştirip, aralarına bir ip gererek skolyozu düzelttiklerini anlattı.

Bu sayede, çocukların büyümesi ve gelişmesi engellenmediği gibi, kendileri de büyüdükçe eğriliği azaltabildiklerini belirtti. Bu yöntem eskiden sadece tek taraftan uygulanabiliyordu, ancak kendilerinin bunu iki taraftan da yapabileceklerini geliştirdiklerini ifade etti. Bu ameliyatın, eğriliği 40 dereceden fazla olan, büyüme potansiyeli bulunan ve eğriliği esnek olan çocuklara uygulandığını, aralarında profesyonel sporcu ve dansçıların da olduğunu sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, skolyoz hastalığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Skolyozun, omurganın sağa veya sola eğrilmesi olduğunu, normalde omurganın düz bir eksende durması gerektiğini söyledi.

Skolyozun büyüyen çocuklarda daha sık görüldüğünü, eğriliğin derecesine göre tedavi yöntemlerinin değiştiğini belirtti.

Eğriliği 20 dereceden fazla olan çocuklara tedavi uyguladıklarını, 40 derecenin altındaki eğrilikler için korse ve egzersiz, 40 derecenin üzerindeki eğrilikler için ise ameliyat önerdiklerini anlattı.

Klasik ameliyat yönteminde, omurgaya arkadan vidalar ve çubuklar yerleştirerek omurgayı düzelttiklerini, ancak bu yöntemin çocukların büyümesini ve omurgasının hareketini engellediğini ifade etti. Bu nedenle çocukların bu ameliyattan sonra büyüyemediklerini ve gelişemediklerini kaydetti.

Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, ipli skolyoz ameliyatıyla çocuklara umut ışığı olduğunu söyledi. Bu teknikle, sırttan büyük bir kesik açmak yerine, göğüs boşluğunun kenarından küçük kesiklerle vidalar yerleştirip, aralarına bir ip gererek skolyozu düzelttiklerini anlattı. Bu sayede, çocukların büyümesi ve gelişmesi engellenmediği gibi, kendileri de büyüdükçe eğriliği azaltabildiklerini belirtti.

Bu yöntem eskiden sadece tek taraftan uygulanabiliyordu, ancak kendilerinin bunu iki taraftan da yapabileceklerini geliştirdiklerini ifade etti. Bu ameliyatın, eğriliği 40 dereceden fazla olan, büyüme potansiyeli bulunan ve eğriliği esnek olan çocuklara uygulandığını, aralarında profesyonel sporcu ve dansçıların da olduğunu sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, skolyoz hastalığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Skolyozun, omurganın sağa veya sola eğrilmesi olduğunu, normalde omurganın düz bir eksende durması gerektiğini söyledi. Skolyozun büyüyen çocuklarda daha sık görüldüğünü, eğriliğin derecesine göre tedavi yöntemlerinin değiştiğini belirtti. Eğriliği 20 dereceden fazla olan çocuklara tedavi uyguladıklarını, 40 derecenin altındaki eğrilikler için korse ve egzersiz, 40 derecenin üzerindeki eğrilikler için ise ameliyat önerdiklerini anlattı. Klasik ameliyat yönteminde, omurgaya arkadan vidalar ve çubuklar yerleştirerek omurgayı düzelttiklerini, ancak bu yöntemin çocukların büyümesini ve omurgasının hareketini engellediğini ifade etti. Bu nedenle çocukların bu ameliyattan sonra büyüyemediklerini ve gelişemediklerini kaydetti. Ancak ipli ameliyat yöntemiyle, çocukların büyümesine ve gelişmesine izin veren bir teknik geliştirdiklerini söyledi. Bu teknikle, göğüs boşluğunun kenarından küçük kesiklerle vidaları kamera ile yerleştirip, aralarına bir ip gererek skolyozu düzelttiklerini anlattı. Bu teknik sayesinde, çocuklar büyüdükçe eğriliği de azaltabildiklerini belirtti. Bu teknik eskiden sadece tek taraftan uygulanabiliyordu, ancak kendilerinin bunu iki taraftan da yapabileceklerini geliştirdiklerini ifade etti. Bu teknikle, eğriliği fazla olan çocuklara vidaların bir kısmını sağ taraftan, bir kısmını da sol taraftan koyarak skolyozu düzelttiklerini söyledi. Bu teknikle tedavi edilen hastalar arasında profesyonel sporcu ve dansçıların da olduğunu sözlerine ekledi. Bu teknik, büyüme potansiyeli olan, eğriliği esnek olan ve 60-65 dereceyi aşmayan hastalara uygulandığını da aktardı.

Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, skolyoz hastalığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Skolyozun, omurganın sağa veya sola eğrilmesi olduğunu, normalde omurganın düz bir eksende durması gerektiğini söyledi. Skolyozun büyüyen çocuklarda daha sık görüldüğünü, eğriliğin derecesine göre tedavi yöntemlerinin değiştiğini belirtti. Eğriliği 20 dereceden fazla olan çocuklara tedavi uyguladıklarını, 40 derecenin altındaki eğrilikler için korse ve egzersiz, 40 derecenin üzerindeki eğrilikler için ise ameliyat önerdiklerini anlattı. Klasik ameliyat yönteminde, omurgaya arkadan vidalar ve çubuklar yerleştirerek omurgayı düzelttiklerini, ancak bu yöntemin çocukların büyümesini ve omurgasının hareketini engellediğini ifade etti. Bu nedenle çocukların bu ameliyattan sonra büyüyemediklerini ve gelişemediklerini kaydetti. Ancak ipli ameliyat yöntemiyle, çocukların büyümesine ve gelişmesine izin veren bir teknik geliştirdiklerini söyledi. Bu teknikle, göğüs boşluğunun kenarından küçük kesiklerle vidaları kamera ile yerleştirip, aralarına bir ip gererek skolyozu düzelttiklerini anlattı. Bu teknik sayesinde, çocuklar büyüdükçe eğriliği de azaltabildiklerini belirtti. Bu teknik eskiden sadece tek taraftan uygulanabiliyordu, ancak kendilerinin bunu iki taraftan da yapabileceklerini geliştirdiklerini ifade etti. Bu teknikle, eğriliği fazla olan çocuklara vidaların bir kısmını sağ taraftan, bir kısmını da sol taraftan koyarak skolyozu düzelttiklerini söyledi. Bu teknikle tedavi edilen hastalar arasında profesyonel sporcu ve dansçıların da olduğunu sözlerine ekledi. Bu teknik, büyüme potansiyeli olan, eğriliği esnek olan ve 60-65 dereceyi aşmayan hastalara uygulandığını da aktardı.