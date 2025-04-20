Uzman isim uyardı! Hastalık bir anda kapınızı çalabilir

Nisan ayında yaşanan soğuk hava ve ani sıcaklık değişikliklerinin hastaneye yatış oranlarını artırdığını söyleyen Uzman Prof. Dr. Şevket Özkaya, açıklamalarda bulundu:

Özkaya, "İlkbahar ayı artık sadece Nisan ayından oluşmakta ve bugünlerde ani hava değişiklikleri ve mevsimlerin birbirine karışması insan vücudunda istenmeyen olumsuz etkilere sebep olmakta. İlkbahar ve sonbahar gibi geçiş aylarının artık kısalıp, ani günlük değişimlerin yaşanması ve bu mevsimler arası hızlı geçişlerin fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu biliyoruz. Kapalı ortam hava sıcaklığıyla dış çevre sıcaklığı arasındaki farkların, insanlar üzerinde olumsuz etkileri var. Bu durum, öncelikle kıyafet seçimini etkiliyor. Ani sıcaklık farkına maruz kalan kişilerde başta göğüs ve sırt ağrıları olmak üzere, soğuk algınlığı belirtileri oluyor. Uzayan öksürük, halsizlik, eklem ağrıları ve yorgunluk, enerji düşüklüğü gibi belirtilere sebep oluyor. Grip ve zatürreye bağlı hastaneye yatış oranlarının çok yüksek. Her 3 hastadan neredeyse 1'i yatarak tedavi alması gerektiğini görüyoruz. Fiziksel şikayetlerin süresinin uzaması halinde anlık duygu durum bozukluğuna yol açabilir. Huzursuzluk, sinir, endişe, sosyal cinnet ve şiddet davranışlarının ortaya çıkmasına etken olabilir" dedi.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özkaya, vatandaşların bu ani sıcaklık ve iklim değişikliklerine uyum sağlamalarının önemli olduğunun altını çizerek, "Günlük giysilerinde çok kalın veya çok ince kıyafetler tercih etmek yerine katmanlı giyinebilirler. Çok sıcak ve çok soğuk içecekleri tüketmemeli, yağmur, rüzgar gibi ani hava olaylarına maruz kalmamaya özen göstermeliler. Vatandaşlarımız kendilerini huzursuz eden, stres ve öfke oluşturan veya enerjilerini azaltacak sosyal ortamlarda da fazla zaman geçirmemeli."