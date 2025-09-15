Uzman isimden erkekleri tedirgin edecek açıklama: Her 8 erkekten biri tehlikede!

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş her yıl dünyada 1,5 milyon erkeğe prostat kanseri tanısı konulduğunu ve 375 bin erkeğin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Doç. Dr. Emre Salabaş, "Erkeklerde en sık görülen kanser olan prostat kanseri, kanser kaynaklı ölümlerde akciğer kanseri sonrası ikinci sırada. Erken tanı ve kanda rutin PSA bakılması, prostat kanserinden ölüm oranlarını 1990'lardan sonra azaltmıştır" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Salabaş, "15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü" kapsamında açıklamalarda bulundu.

Amerikan Kanser Derneği'nin yeni bir raporunu da aktaran Doç. Dr. Emre Salabaş, "Prostat kanseri vakalarının görülme oranlarında 2014'e kadar yüzde 6 yıllık düşüş görülürken, 2014-2021 yılları arasında görülme oranları yıllık yüzde 3 arttı. Görülme sıklığında en büyük artış ise ileri evre vakalarda yaşanıyor" diye konuştu.

Vakalardaki önemli artışın yıllardır süren düşüşün ardından geldiğini belirten Doç. Dr. Emre Salabaş, şunları kaydetti:

"Hastalık her yaşta ortaya çıkabiliyor ancak yaş ilerledikçe risk artıyor. Bugün her 8 erkekten biri, yaşamı boyunca prostat kanseriyle yüzleşme riski taşıyor. Ölüm oranları erken tanı sayesinde azalıyor ancak ileri evre prostat kanseri vakaları hala hayatı tehdit ediyor. Kanser tarama programlarına rağmen ileri evre vakalarda görülen artış endişe verici. Bu nedenle özellikle görülme sıklığı, teşhis ve tedavinin erken yönetimi söz konusu olduğunda prostat kanserine özel dikkat göstermeliyiz. Erken dönemde yakalanan kanserlerde 15 yıllık sağ kalım oranları yüzde 97'lerde. Aile geçmişi ve genetik kanser riskini çoğaltıyor."

HAREKETSİZ YAŞAM TEHLİKELİ

İdrar yaparken yavaşlama, zayıf idrar akışı, gece sık sık tuvalete çıkma veya idrarda kan görülmesi prostat kanserinin önemli belirtileri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Salabaş, hiçbir şikâyeti olmayan erkeklerde sağlık taramalarında prostat kanseri yakalanabildiğini belirtiyor. Salabaş, ileri prostat kanseri olan erkeklerin yaklaşık üçte birinin tamamen hareketsiz olduğunu ve yalnızca sekizde birinin olması gereken fiziksel aktivite düzeyine ulaştığını söyledi.

Egzersizin kanser ve genel sağlığa faydası olduğuna dair artan kanıtlar olduğunu da belirten Doç. Dr. Salabaş, "Araştırmalar, egzersizin hormon tedavisi gören erkeklerde daha iyi bir yaşam kalitesi, daha az yorgunluk, daha düşük vücut yağı, daha yüksek kas kütlesi ve gelişmiş kemik yoğunluğu ile sonuçlanabileceğini gösteriyor" diye konuştu.