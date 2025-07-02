Uzman isimden hayati uyarı: Sesi titreyerek olası depremin büyüklüğünü açıkladı

Bursa’nın Gemlik ilçesi, kısa aralıklarla üçüncü kez sallandı. Bugün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil çevre illerde de hissedildi. Yerbilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan’a göre, bölgenin deprem üretme potansiyelinin arttığını ve Gemlik-İmralı hattına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Bursa Gemlik’te yerin 7.5 km derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, bunun artçı değil, bağımsız bir deprem olduğunu belirtti. Bölgedeki stres birikiminin 6.0–6.4 büyüklüğünde bir depreme zemin hazırlayabileceğini söyledi. Ercan, özellikle köy yapılarında ve minarelerde hasar yaşanabileceğini, ancak betonarme yapılarda büyük yıkım beklenmediğini ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan şöyle konuştu:

Depremin büyüklüğü daha önce 4.2'ydi. Şimdi 4,3'lük bir deprem daha hissettik. Buna artçı deprem diyemeyiz. Bu artçı deprem değil, tek başına bir deprem. Demek ki o bölgede ardışık bir deprem yığılması görüyoruz. Bunu da biz tamamen o bölgede gerginlik biriktirmekte olduğunu deprem hazırlığı içinde olduğunu söylemek gerekir. Yani burası gerilmekte ve gerilen her yer eninde sonunda deprem üretir. Ama bunun üretebileceği en büyük deprem biraz önce de belirttiğim gibi 6 ile 6,4 arasında bir depremdir. En duyarlı olarak gördüğümüz yer Gemlik ile İmralı Adası'nın arası benim deprem beklediğim yerlerden bir tanesidir. Yani bu aralık özellikle depreme duyarlıdır. Ancak 6 ya da 6,4'lük bir deprem olsa yıkıcı olur mu? Yani betonerme yapılarda yıkıcı olmaz.

KISMEN MİNARE YIKILMALARI OLABİLİR

Köy evlerinde çatlaklar ve minarelerde ya da şerifelerde çatlamalar ya da kısmen minare yıkılmaları gibi olayları görürüz. Ama ölümcül olayları pek bu bölgede görmeyeyiz. Çünkü İstanbul'da ve Türkiye'de inşaat kalitesi genellikle 2007'den sonra çıkarılan deprem yönetmeliğiyle oldukça arttı.

Bursa'da bir deprem daha! İstanbul'da ve çevre illerde hissedildi.