Uzman isimden İzmir'e deprem uyarısı: 'Deniz kentin içerisine girecek!'

Türkiye'nin önemli bir gerçeği olan deprem, özellikle yüksek risk altında bulunan İzmir için büyük bir tehdit oluşturuyor. İzmir'de aktif olan birçok fay hattı mevcut. Kentteki yapı stokunun eski olması ve yerleşim yerlerinin yanlış alanlara kurulmuş olması, olası bir depremde ciddi yıkımlar yaşanabileceği endişesini artırıyor. Bu durum, İzmir'in birçok bölgesinde büyük hasarların meydana gelme olasılığını gündeme getiriyor.

"ALSANCAK DOLGU İLE OLUŞTURULMUŞ..."

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir'in yerleşim alanlarındaki sorunlara dikkat çekti. Önalan, doğanın bize sorunlu bölgeleri işaret ettiğini belirterek, Bayraklı'nın Meles Deltası üzerine kurulduğunu vurguladı. Meles'in anlamının 'porsuk' olduğunu ve porsukların suyu seven hayvanlar olduğunu ifade eden Önalan, bu nedenle bu bölgenin yerleşim için uygun olmadığını söyledi. İzmir'in diğer bölgelerinde de benzer sorunların bulunduğunu belirten Önalan, Alsancak'ın dolgu alanı üzerine inşa edildiğini hatırlattı. Yanlış kent planlamalarının afet riskini artırdığını belirten Önalan, doğru planlama yapılmadığını ifade etti.

İLÇELERİ TEK TEK SAYDI

Koray Çetin Önalan, olası bir depremde Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir ve Bostanlı bölgelerinde sıvılaşma riski bulunduğunu ve denizin kentin içine doğru ilerleyebileceğini belirtti. Önalan, "Bu sorunlar uzun vadede çözülmesi gereken meselelerdi, ancak maalesef gerekli adımlar atılmadı" diyerek kentteki deprem hazırlıklarının yetersizliğine dikkat çekti.

'ÇOK BÜYÜK KAYGILARIMIZ VAR'

Önalan, İzmir'i tehdit eden birçok fay hattı bulunduğunu belirtti. Önalan, bu faylardan birinin kırılması durumunda İzmir için ciddi endişeler taşıdıklarını ifade etti. Ayrıca, İzmir'de afet anında yaşanabilecek kaos için mevcut planların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. "Bu faylardan herhangi birinin kırılması halinde İzmir'le ilgili çok büyük kaygılarımız var" diyerek ekledi.