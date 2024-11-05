Uzman isimden kritik uyarı! Mantar zehirlenmelerine dikkat

Bolu'da son günlerde etkili olan yağışlı havalar sebebiyle ormanlarda mantar bolluğu yaşanıyor. Buna bağlı olarak mantar zehirlenmelerinde artış yaşandı. Mantar zehirlenme vakalarına karşı Uzm. Dr. Filiz Bolu, uyarılarda bulundu.

Filiz Bolu, mantar zehirlenmelerinin doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan mantarların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu belirtti.

"ZEHİRLENMELER ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR”

Zehirlenmelerin ölümle sonuçlanabileceğini söyleyen Uzman isim "Mantarın türü, içerdiği toksin ve tüketilen miktara göre zehirlenmenin şiddeti değişiyor. Mantar tüketimi sonrası, ekseriyâ ilk 24 saat içinde; bulantı, kusma, ishal, sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metalik tat, ateş, çarpıntı, karın ağrısı gibi belirtiler gözlemlenebiliyor.

Ayrıca, mantar zehirlenmesi sonucunda sinir sistemi, karaciğer, böbrek fonksiyonları etkilenebilmekte ve zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilmektedir" diyerek uyarıda bulundu.

"ETİKETLERİN OLUP OLMADIĞINA DİKKAT EDİLMELİ”

Ormanlarda yetişen mantarların tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Filiz Bolu, "Bunların yerine kültür mantarları tercih edilebilir. Kültür mantarı alırken de ambalajlı olanlar tercih edilmeli ve ambalajda tüketiciyi bilgilendiren etiketlerin olup olmadığına dikkat edilmeli.

Kültür mantarlarının dahi yetiştiği ortamların bazı mikroorganizmalar barındırabileceği ve mikroorganizma bulaşmış mantarların tüketilmesi ile mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği unutulmamalı. Doğada yetişen mantarların yenmesi halinde ise, zehirlenme belirtileri ortaya çıktığında vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Kişi hastaneye başvururken, eğer varsa yediği mantardan bir miktar götürmesi toksin hakkında hekime bilgi vermesi" gerekir diyerek konuştu.