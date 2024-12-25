Uzman isimler tek tek açıkladı: Asgari ücret neden 3 gün önce açıklandı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu hafta başında yaptığı açıklamada, asgari ücretin perşembe veya cuma günü açıklanacağını duyurmuştu. Ancak, dün akşam saatlerinde Türk-İş'in katılmadığı toplantıda Bakan Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haftanın başında yaptığı açıklamada, asgari ücretin perşembe veya cuma günü duyurulacağını belirtmişti. Ancak, dün akşam saatlerinde Türk-İş'in katılmadığı bir toplantıda, Bakan Işıkhan 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı.

"FAİZ İNDİRİMİ KAPIDA"

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asgari ücret artışının yüzde 30 ile sınırlı kalmasının Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlayacağının işareti olduğunu ifade etti. Kara, “Yarın Borsa endeksi artacak tahvil faizleri düşecektir" dedi.

"ACELEYE GETİRİLEN KARARLAR"

Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre ise Merkez Bankası'nın faiz kararının gündeme gelmesiyle toplantının erkene alındığını öne sürdü. Cibre, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "Işıkhan perşembe veya cuma komisyonu toplayacağız dedi daha 24 saat önce 'Yahu PPK var, adamlar karar verecek' diye birileri hatırlattı, şafak operasyonu yapıyorlar"

"BORSA YÜZDE 2 YÜKSELDİ"

Ekonomist Barış Soydan ise, borsanın asgari ücret artış oranını Merkez Bankası’nın faiz indirimleri için elini güçlendiren bir hamle olarak değerlendirdiğini söyledi. Soydan, "Borsa asgari ücret zammının yüzde 30’la sınırlı kalmasını, faiz indirimleri için Merkez Bankası’nın elinin kuvvetlenmesi olarak okudu ve mali sektör öncülüğündeki yükseliş yüzde 2’ye ulaştı. Yarınki faiz kararı ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem için çizeceği yol haritası borsanın yönünü belirleyecek” yorumunda bulundu.

150 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Diğer yandan, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinin katıldığı aralık ayı piyasa katılımcıları anketine göre, 150 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor.