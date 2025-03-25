Uzman onbaşının kahreden ölümü! Gerçeği arkadaşları ortaya çıkardı

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinin Devecikonak Karakolu'nda yaklaşık 1 yıldır görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, sabah mesaiye gelmeyince arkadaşları evine gitti.
Eve girdiklerinde yoğun dumanla karşılaşan arkadaşları, Bayraktutar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Bayraktutar'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Melih Bayraktutar'ın cenazesi, 25 Mart Salı günü ikindi namazına müteakip Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Kesikbaş Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.