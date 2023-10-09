Uzman ürolog önerdi: Gece sık sık tuvalete giden üç tavsiye

Editör: Naim Arıoğlu

Dünyada ünlü ürolog uyku sırasında idrar yapma ihtiyacını azaltmanın yollarını açıkladı.

Prostat kanseri uzmanı olan Schaeffer, bu konuda eğitim ve alışkanlık değişikliğinin önemli olduğunu dile getirdi.

İşte gece idrar yapma sorununu çözmek için 3 tavsiyesi şu şekilde…

UYUMADAN ÖNCE ÇOK SIVI TÜKETMEYİN

İdrar yapma sıklığını etkileyen faktörlerden biri de ne kadar, ne zaman ve ne içtiğinizdir. Schaeffer, gece idrar yapma sorunu yaşayanların su ve kafein gibi idrar söktürücü içecekleri akşam saatlerinde içmemeleri gerektiğini belirtti.

DİZ ALTI ÇORAP GİYİN

Schaeffer, bacaklarda sıvı birikmesinin (ödem) hem erkeklerde hem de kadınlarda idrar yapma miktarını etkilediğini söyledi. Uzman, gece yatarken ödemin böbreklere geri dönerek daha fazla idrar üretimine yol açabileceğini anlattı. Bu nedenle, diz altı çorap giymenin ödemi önleyebileceğini tavsiye etti.

UYUMADAN ÖNCE ALKOL KULLANMAYIN

Schaeffer, alkolün idrar yapma hormonunu baskıladığını ve gece idrar yapma isteğini artırdığını ifade etti.

Uzman, akşamları alkol tüketmemenin faydalı olacağını vurguladı.