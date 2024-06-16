Uzmandan Kurban Bayramında sağlıklı et tüketimi için öneriler

Kaynak: İHA
Uzmandan Kurban Bayramında sağlıklı et tüketimi için öneriler

Elazığ Medilines Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Musa Bulut, Kurban Bayramı öncesinde fazla et tüketimi konusunda vatandaşları uyararak, etin yeşil yapraklı sebzelerle tüketilmesinin sindirim ve kabızlık problemlerini önleyebileceğini belirtti.

Dr. Bulut, et tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulayarak, "Etin kesilmesinin ardından bir gün beklemek daha sağlıklı olabilir. Otlayan ve gezen hayvanların etini tercih etmek sindirimi kolaylaştırır. Küçükbaş hayvan eti büyükbaş hayvan etine göre sindirimi daha rahat olabilir. Et pişirme yöntemi olarak haşlama öneriyoruz. Et tüketiminde yanında tatlı karbonhidratlar yerine lifli ve yeşil yapraklı sebzeler tercih edilmelidir. Haftada en fazla 2 defa et tüketimi yeterlidir. Kesilen kurban eti taze olduğunda kaslarda korku etkisi ile spazm oluşabilir, bu nedenle tüketimini bir süre bekletmek sindirim açısından daha iyidir. Et tüketiminden kaynaklanan sindirim problemlerinden kaçınmak için bu önerilere dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, kesilen kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak da önemlidir." dedi.

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