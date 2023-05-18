Uzmanı açıkladı. Bebek doğduktan sonra 1 dakika içerisinde neler yapılmalı?

Samsun'da sağlık çalışanlarına verilen eğitimle bebek doğduktan sonra 1 dakika içerisinde ne yapmaları gerektiği anlatıldı.

Uzmanı açıkladı. Bebek doğduktan sonra 1 dakika içerisinde neler yapılmalı?

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, “Yeni doğanın doğduktan sonra 1 dakikası altın dakikadır. Bu altın dakika içerisinde hayata bağlamak o andaki atılacak adımlarla onun geleceğini sağlamak çok önemlidir” sözlerini kullandı.

Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı tarafından özel bir otelde düzenlenen eğitimle hemşire, aile sağlığı çalışanı, ATT, 112 acil sağlık ekiplerinde çalışan sağlıkçıları bebek doğduktan sonra 1 dakika içerisinde yapılacaklar ve bebek ölümlerini önleme yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren eğitimde altın dakika olarak ifade edilen 1 dakika içerisinde yapılacak işlem basamakları konusunda sağlıkçılar bilgilendirildi.

“BEBEĞE DOKUNAN HERKESİ BU EĞİTİMLERİ ALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Verilen eğitimler hakkında bilgi veren Dr. Hatice Öz, "Bebek ölümlerinin önlenmesi çalışmaları çerçevesinde yeni doğan canlandırma programı gerçekleştirdik. Yeni doğanın doğduktan sonra 1 dakikası altın dakikadır. Bu altın dakika içerisinde hayata bağlamak, o anda atılacak adımlarla onun geleceğini sağlamak çok önemlidir. Yapılan eğitimle 1 dakikanın önemi ve o andaki işlem basamakları anlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü olarak her yıl her ay eğitimler düzenleyerek bu eğitimleri güncele tutmaya çalışıyoruz. Bebeğe dokunan herkesi bu eğitimleri aldırmaya çalışıyoruz. Her alandaki hemşire, aile sağlığı çalışanı, ATT, 112’deki ekiplerimiz hepsiyle beraber bu eğitimleri tamamlayarak o bir dakikayı en iyi şekilde geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Eğitimin açılışına ayrıca Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bahadır Yazıcıoğlu katıldı. 11 Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) İl Eğitimcisine, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekimi Doç. Dr. İlker Günay, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Hekimi Prof. Dr. Şerife Suna Oğuz, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ebe Derya Çelik tarafından iki gün boyunca eğitim verilecek.

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