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Uzmanı açıkladı. Bu hastalık kadınların hayat kalitesini düşürüyor

Prof. Dr. Hüsnü Çelik, çikolata kisti olarak bilinen endometriozisin, kadınların hayat kalitesini etkileyen önemli bir hastalık olduğunu, daha çok üreme çağındaki genç kadınlarda görüldüğünü bildirdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:14
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Uzmanı açıkladı. Çikolata kisti kadınların hayat kalitesini düşürüyor

Uzmanı açıkladı. Bu hastalık kadınların hayat kalitesini düşürüyor
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Endometriozis popülasyonunda bazı kanserlerin görülme riskinin daha yüksek olduğunu aktaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan şu sözleri söyledi:

“Dolayısıyla bu hastalarda bu konunun önemine dikkat edilmeli. Bazen endometriozis vakalarında kanda bazı değerler çok yüksek olabiliyor. Bu değerlerin her zaman kanserle ilişkisi olmayabiliyor. Tanı biraz güç olsa da, hastaların yakından takip edilmesi, eğitilmesi bu tür kanserlerin erken teşhisinde oldukça önem taşıyor. Yumurtalık kanserlerinin normal popülasyonda görülme riski 1.3’tür. Endometriozis popülasyonunda ise 1.8’dir”

"ÇOCUK SAHİBİ OLAMAMANIN EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİ"

Endometriozisin az bilinen fakat gerek ağrılı adet süreçleriyle gerekse çocuk sahibi olamama gibi konularda birçok kadını üzen bir konu olduğunun altını çizen Prof.

Dr. Bülent Urman ise şu sözleri söyledi:

“Bizim uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar ve ameliyatlar var. Daha çok deneyimlerimizi paylaşmak üzere bugün buradayız. Endometriozisin tam olarak neden olduğu belli değil fakat ne yaptığı belli. Kadınlardaki en önemli pelvik ağrı nedeni. Tanısı geç konuyor. Hastalar genellikle bu tanıya ulaşana kadar çok doktor değiştiriyorlar. Çocuk sahibi olamamanın en büyük nedenlerinden biri. Tanı konulduktan sonra gereksiz müdahalenin çok yapıldığı bir hastalık. Gereksiz pek çok cerrahi müdahale sonrasında, kadınların istenmeyen sonuçlar ile karşılaşma ihtimalleri var. Çocuk sahibi olamama, kalıcı ağrılar gibi durumlarda yaşanabilir. Konunun deneyimli kişiler tarafından ele alınması çok önemli”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Sorumlusu Prof. Dr. Hüsnü Çelik de endometriozisin kadınlar arasında ‘çikolata kisti’ denilen bir hastalık olduğunu hatırlatarak, “Bu hastalığın bir ağrı yönü bir de onkolojik yönü var. Bu hastalıkla ilgili ülkemizde uluslararası düzeydeki hocalarımızı davet ettik ve bölge hekimleriyle buluşmalarını sağladık. Bu konuyla ilgili bilgiler paylaşıyoruz” dedi.

"BU HASTALARDA GEBELİK, NORMAL KADINLARA GÖRE DAHA AZ GÖRÜLMEKTEDİR"

Prof. Dr. Hüsnü Çelik, endometriozisle 3 şekilde karşılaşıldığını da belirterek, “İlk olarak infertilite ile karşımıza gelebilir. Bu hastalarda gebelik, normal kadınlara göre daha az görülmektedir. İkincisi adet döneminde başlayan hafif ağrıdan şiddetli ağrılara kadar önce pelviste daha sonra etkilediği organa göre rahim yumurtalık etrafı, üreterleri tuttuğu zaman böbrekte bir takım hasarlara yol açabiliyor. Bağırsakları tuttuğu zaman bağırsak sorunlarına yol açabiliyor. Üreme çağındaki genç kadınların, özellikle hayat kalitesini etkileyen önemli bir hastalıktır’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Sempozyum bölgedeki doktorların sunumlarının arından soru-cevaplarla bitirdi.

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