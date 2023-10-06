Uzmanı açıkladı: Çocuğunuzun ilk aşısı anne sütüdür

SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasında düzenlenen Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde hastane içerisinde stantlar kuruldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların hayata sağlıklı şekilde başlaması için en etkili yollardan biri olan emzirmenin önemine bir kez daha dikkat çekildi.

Anne sütünün önemine yönelik farkındalık oluşturan etkinlikte Gebe Okulunda hizmet alan hamile ve emziren anneler ile Lohusa Cerrahi Servisinde bulunan hasta refakatçilerine eğitimler verildi. Etkinlikler çerçevesinde polikliniklerde de emzirme stantları kurularak vatandaşlar bilgilendirildi.

Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Tunalı Çokluk, bebeklerin doğumu izleyen ilk saat içinde emzirilmeye başlanması ve ilk 6 ay boyunca sırf anne sütü ile beslenmelerinin hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Sağlık Bakanlığı’nın annelere tavsiyesi olduğu dile getirdi. İlk 6 ay boyunca ek besin verilmeden sadece emzirilen bebeklerde birçok hastalığın gelişmesinin ve yetersiz beslenmenin önüne geçildiği belirten Çokluk, emzirmenin aynı zamanda çocuğun ilk aşısı sayıldığı hatırlatılırken, anne sütünden bebeğin sistemine önemli antikorların geçerek hastalıklara karşı direncini yükselttiği ifade etti.

SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Sorumlusu Uzm. Dr. Hatice Sıçramaz da anne sütünün önemine vurgu yaparak, “Bu yıl emzirme haftasının kurumumuz bünyesinde artı bir önemi daha bulunmakta. Emzirme haftasında ‘Bebek Dostu Hastane’ olan kurumumuz ‘Anne Dostu Hastane’ olma unvanını da almış oldu. Sağlık Bakanlığı Anne Dostu Hastane Değerlendirme ekibi Opr. Dr. Ömer Doğukan Saraç, Uzm. Dr. Rukiye Çakıroğlu, Ebe Nihan Özdemir, Ebe Berent Arman ve Uzman Halide Varol’un katılımı ile değerlendirme süreci değerlendirilerek tamamlandı. İlimizde Anne Dostu Hastane unvanına sahip ilk sağlık tesisimiz Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Büyük özveriler ile hizmet eden kurumumuz Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binası değerli sağlık profesyonellerini tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.