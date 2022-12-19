Uzmanı açıkladı. Erken menopozda bu yöntemle doğal gebelik

İHA’nın haberine göre; Diyarbakır’da erken menopoz nedeniyle çocuk sahibi olamayan kadın, (Plateleth Rich Plasma) PRP ve fitoterapi yöntemiyle doğal gebelik yaşadığı bildirildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan Halime Salcaci'ya (45) erken menopoz teşhisi konuldu. Evlat hasreti çeken Salcaci, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurduğu bildirildi.

2 aylık PRP ve fitoterapi tedavisi alan Salcaci, tedavi neticesinde gebe olduğu haberini aldı.

Mutluluk gözyaşları döken anne adayı, evladını kucağına alacağı günü iple çekmeye başladı.

PRP İLE DOĞAL GEBELİK NEDİR?

Plateletten zengin plazma yani PRP, kişinin kendi kanından elde edilen, trombosit bakımından zenginleştirilen kanın kişiye yeniden uygulanması işlemi anlamına geliyor. Böylece yumurtalar yenileniyor ve anne olmak isteyen bir kadın hamile kalabiliyor.