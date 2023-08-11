Uzmanı açıkladı. İşte obezite ve şeker hastalarındaki mucize tedavi

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem tarafından gerçekleştirilen Koroner bypass ameliyatları bacağa küçük bir kesi ile bacaktan damar çıkartılarak kalbe yerleştirilerek yapılıyor.

‘’Endoskopik Damar Çıkarma Yöntemi’’ olarak da bilinen bu teknik ile hasta konforu maksimize edilerek iyileşmenin hızlı olması sağlanıyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem Koroner bypass ameliyatları hakkında bilgi vererek, ‘’Endoskopik damar çıkarma yönteminde sadece 1 veya 2 santimetrelik küçük bir kesiden kamera eşliğinde özel bir aletle girerek damar çıkarılmaktadır. Bu şekilde hastalar bacaklarda iz olmaksızın ameliyattan hemen sonra rahatlıkla yürüyebilir, merdiven çıkabilme imkanına sahip olabilmektedir. Stent ve balon gibi yöntemlerle açılması mümkün olmayan tıkalı kalp damarları, bypass adı verilen ve kişinin kol veya bacağından alınan damarlar ile değiştirilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmektedir ”dedi.

"DAHA AZ AĞRI VE DAHA AZ YARA İZİ"

Yeni geliştirilen damar çıkarma yönteminin daha iyi klinik sonuçları verdiğini aktaran Prof. Dr. İyem, “Damar çıkarma işlemi açık olarak gerçekleştirildiğinde, kişinin kol ve bacaklarında oluşan derin ve uzun ameliyat izleri hem fiziksel hem de ruhsal açıdan hastayı olumsuz etkilemektedir.

Endoskopik damar çıkarma yöntemi ile bacaktan 2 santimetre kesiyle damar çıkartabilmektedir. Kol ve bacaklarda açılan küçük kesi ile enfeksiyon riski de minimize edilmektedir. Bu durum ise, daha az ağrı ve daha az yara izi demektir. Bu yöntem ile hasta daha hızlı iyileşmekte, daha iyi klinik sonuçlar sağlanmakta ve hasta memnuniyetinin de yüksek bir yöntem olarak dünyada oldukça sık kullanılmaktadır. Dolayısıyla yeni geliştirilen bu yöntemin geleneksel yönteme göre pek çok avantajı olması da hastaların ve doktorların tercih sebebi olmasını sağlamaktadır’’ diye konuştu.

"OBEZİTE VE ŞEKER HASTALARI İÇİN ÖNEMLİ BİR YENİLİK"

Obezite ve Şeker hastaları için endoskopik damar çıkarma yönteminin avantajlarına değinen Prof. Dr. İyem, obezite hastalarında eski yöntemle uygulanan bypass ameliyatlarında fazla kilo sebebiyle damarın çok geride olduğu için bacakta derin kesiler açıldığını ve bu sebeple yaranın iyileşmesinin daha uzun bir sürede gerçekleştiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. İyem, geleneksel yöntemle yapılan işlemlerde bilhassa yaranın geç iyileştiği diyabet hastalarında yapılan uzun kesilerin, hastaların tedavi sürecini daha da uzatarak zorlu bir hale getirildiğini kaydederek modern tekniklerden olan endoskopik damar çıkarma yöntemi sayesinde bu zorlukların artık yaşanmadığını vurguladı.