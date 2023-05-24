Uzmanı açıkladı. Sahte güneş gözlükleri için önemli uyarı

İHA’nın haberine göre; Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı olan güneş gözlükleri vitrindeki yerini aldığı bildirildi. Bu noktada vatandaşlara uyarılarda bulunan uzamanlar, çarşı-pazarda satılan kalitesiz ve markasız gözlüklerin tercih edilmesinin ileride büyük sağlık sorunlarına neden olabileceğini ve katarakta neden olabileceğini dile getirdi.

Güneş ışınlardan korunmanın yanı sıra aksesuar olarak da çok sık kullanılan güneş gözlükleri seçiminin çok kolay görünen ama hayati öneme sahip ürünlerden olduğuna dikkat çeken göz hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Genç, orijinal olmayan rastgele alınan güneş gözlüklerinin, gözde olumsuz bir etki oluşturabileceğini hatta katarakt hastalığına sebebiyet oluşturabileceğinin altını çizdi.

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Genç, “Yaz aylarında veya yaz aylarına girişte bahar aylarında sık görülen göz hastalıklardan, toplumda da çok yaygın görülen göz alerjisi rahatsızlığıdır. Göz alerjileri, çevresel polenler, çiçek tozları veya çevredeki diğer etkenlere bağlı gözde kaşıntı, ağrı ve kızarıklıkla seyreden bir hastalıktır. Bu hastalık özellikle bizim toplumumuzda daha sık görülmektedir. Hastalığın belirtileri, gözde kaşınma, yanma, batma ve sulanma olabilir. Bu hastalığa karşı tavsiyelerimiz ise birincisi, kendi kendine geçebiliyorsa hekim kontrolüne gerek kalmayabilir ama kendi kendine geçmeyen, çok rahatsız eden hastalara mutlaka ilaç tedavisi gerekebilir. İlaç tedavisinde amaç, hastaların şikâyetlerini geriye götürmektir. Ancak hastalık alerjik bir hastalık olduğu için önlem almak hastalığı geçirmekten çok daha önemli” sözlerini kullandı.

UCUZ VE SAHTE GÖZLÜK

Göz hastalıklarına önlem olarak tavsiyelerde bulunan Genç, “Hastanın biraz daha güneşten uzak kalmasını isteriz. Dışarı çıkacaksa güneş gözlüğü önemli bir faktördür. Ben gözlüğe ayrıca değinmek istiyorum çünkü güneş gözlüğünü sadece alerji hastalarının değil tüm insanların kullanmasını istediğimiz bir aksesuardır. Güneş gözlüğünü çok yaygın olarak artık her yerde bulabiliyoruz. Güneş gözlüğünün kalitesi ve orijinalliği kesinlikle önemli. Bu konuda dikkat edilmesini istiyorum. Ucuz gözlüğü tavsiye etmiyoruz. Koyu camlı olan güneş gözlüklerini taktığımızda göz bebeklerimizi karanlıktaymışız gibi büyütür. Buna bağlı güneş ışınları her zamankinden çok daha fazla göz içine girer. Eğer camda ultraviyole, mor ötesi ışıkları süzme yeteneği yok ise cam bu sefer tam tersi etki oluşturur, daha çok zarar verir. Ultraviyole ışınlar, göz arkasındaki sinir tabakası olan retinaya girerek, oradaki hücrelerde dejenerasyon, harabiyet oluştururlar. Orijinal bir güneş gözlüğünde bu filtreler var ise bunun zararı olmayacak, hastaya fayda verecek ve bu ışınların geçmesini engelleyecek. Ucuz veya sahte gözlük önermiyoruz, gözün çıplak olması belki ondan çok daha iyi olacaktır. Orijinal olmayan sahte gözlükler, gözün lensini etkileyebilir, katarakt gelişimini hızlandırabilir” diye konuştu.

