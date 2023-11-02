Uzmanı çocuklardaki şaşılığın çözümünü açıkladı

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, şaşılığın hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde ortaya çıkabileceğini ve göz kayması ameliyatı için yaş sınırı olmadığını söyledi.

Çağatay, “Çocuklarda şaşılık tedavisinde ilk olarak gözlük kullanımı denenir. Eğer gözlük veya kapama tedavisi ile şaşılık düzelmiyorsa, ameliyat gerekir” dedi.

Çağatay, iki gözün uyumlu çalışmasının üç boyutlu görme yeteneği için önemli olduğunu belirtti.

Çağatay, “Bu yetenek doğumdan sonra gelişir ve erken müdahale ile daha iyi kazanılabilir. Bazı durumlarda göz kayması ameliyatı kaçınılmazdır ve hastalar için en etkili çözümdür. Erken tedavi ve ameliyatın faydalarını göz önünde bulundurmak lazımdır” diye konuştu.

BEBEKLERDE GÖZ KAYMASI AMELİYATI

Çağatay, bebeklerde kalıcı göz kayması tespit edilirse, öncelikle gözlük tedavisinin uygulanabileceğini ancak bunun yeterli olmadığı durumlarda, özellikle çapraz bakma gibi vakalarda, erken dönemde ameliyat yapılması gerektiğini ifade etti.

Çağatay, “Bu tür durumlar, ayrıntılı göz muayenesi ve düzenli takip ile anlaşılır. Bebeklerde ve çocuklarda şaşılık ameliyatı için kesin bir yaş kriteri yoktur. Önemli olan gözün detaylı olarak incelenmesi ve gelişim sürecinin desteklenmesidir. Gözlük ve kapama tedavisinden sonuç alamayan ve durumu iyileşmeyen göz kaymalarında ameliyat tedavisi kaçınılmaz bir adım olur” dedi.

GÖZ KAYMASI AMELİYATINA İLİŞKİN DETAYLAR

Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, göz kayması ameliyatının, çocuklarda genelde genel anestezi altında, yetişkinlerde ise lokal anestezi ile yapıldığını söyledi.

Çağatay, şunları ekledi:

“Bu ameliyat süreci yaklaşık bir saat kadar sürer. Önemli bir nokta olarak, ameliyat esnasında göz küresine veya göz içine müdahale edilmez. Sadece gözün yüzeyini örten konjonktiva zarı ve bazı göz kasları üzerinde düzenlemeler yapılır. Bu müdahale yöntemi sayesinde, ameliyat sonrası genellikle kalıcı bir dikiş gereksinimi olmaz. Konjonktiva zarının kapatılmasında eriyebilir dikişler kullanılır, bu da iyileşme sürecini kolaylaştırır. Ameliyatın ana hedefi, göz kaslarının dengeli şekilde ayarlanmasıdır”