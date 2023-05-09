Uzmanı çölyak hastalığının tek tedavi yöntemini açıkladı

Uzmanı, 'Çölyak hastalığının tek tedavi yöntemi glutensiz diyet' diyerek uyarılarda bulundu.

Uzmanı çölyak hastalığının tek tedavi yöntemini açıkladı

İHA’nın haberine göre; Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Dyt. Tuba Yıldırım, çölyak hastalarının beslenme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çölyak hastalığında bilinen tek tedavi yönteminin glutensiz diyet uygulaması olduğunu belirten Dyt. Tuba Yıldırım, “Diyete alternatif tedavi henüz bulunamamıştır. Glutensiz diyette yiyecekleri hazırlama ve saklama aşamasında kullanılan malzemelerin gluten içeren besinler ile bulaşa girmemesine dikkat edilmelidir” sözlerini kullandı.

Dyt. Tuba Yıldırım, “Çölyak hastalığı (gluten enteropatisi) buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten proteinine vücudun intolerans (tepki) göstermesi sonucu oluşan sindirim sistemi hastalığıdır. Çölyak hastalığı sürecinde gluten içeren besinler tüketildiğinde bağırsaklarda iltihaplanma olur ve vücutta alerjik reaksiyonlar görülebilir. Hastalığın kesin tanısı ince bağırsak biyopsisi ile konulmaktadır” dedi.

“ÇÖLYAK HASTALIĞINDAKİ BU BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Dyt. Tuba Yıldırım, çölyak hastalığında görülebilecek belirtileri şöyle sıraladı:

“Yaygın görülen belirtiler: Şiddetli karın ağrısı, karında şişlik, aşırı gaz oluşumu, baş dönmesi, kusma, ishal, kabızlık, yorgunluk hissi, adet düzensizliği, kilo kaybının görülmesi ve ağızda yaraların oluşması.

Çocuklarda en sık görülen belirtiler: Karın bölgesinde ağrı, karında şişlik oluşması, ishal, huzursuzluk durumu, iştahın azalması ve iştahsızlık, enfeksiyon sıklığında artış, kusma, kilo alamama, gelişme geriliğinin görülmesi ve boy uzamasının yavaş olması.

Yetişkinlerde en sık görülen belirtiler: Karın bölgesinin öne doğru şişkin olması, yaşa göre ideal vücut ağırlığının altında olunması, iştahsızlık, kas zayıflığı, kansızlık, dışkıda anormallik ve sık dışkılama, ishal, kusma, ağız içinde oluşan aftlar, gaz şikâyetleri, eklem ve kemik ağrılarının sık görülmesi, ciltte kaşıntılı döküntüler, halsizlik ve sinirlilik hali.”

“ÇÖLYAK HASTALIĞINDA BİLİNEN TEK TEDAVİ YÖNTEMİNİN GLUTENSİZ DİYET”

Çölyak hastalığında bilinen tek tedavi yönteminin glutensiz diyet uygulaması olduğunu söyleyen Yıldırım, “Diyete alternatif tedavi henüz bulunamamıştır. Glutensiz diyette yiyecekleri hazırlama ve saklama aşamasında kullanılan malzemelerin gluten içeren besinlerle bulaşa girmemesine dikkat edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Dyt. Tuba Yıldırım, çölyak diyeti listesi planlanırken kullanılmaması gereken besinleri de paylaştı. Yıldırım, “Buğday, yulaf, arpa, çavdar, kuskus, bulgur, irmik, makarna, şehriye, simit, kraker, süt/yoğurt ile tüketilen bütün kahvaltılık gevrek, müsli ve yulaf ezmesi çeşitleri, yasaklı tahıl çeşitlerinden yapılan kek, pasta ve poğaça gibi hamur işleri, galeta ununa batırılmış balık veya et çeşitleri, pane edilmiş veya unlanmış sebze ve et yemekleri, yemek ve salatalar için gluten içerikli hazır soslar, mısır gevrekli çikolata, bira, arpa ve malt içerikli bütün içecekler kullanılmamalı” dedi.

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