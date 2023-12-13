Uzmanı diyette doğru bilinen yanlışları açıkladı

Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, beslenme hatalarından kaçınarak ve dengeli bir diyet uygulayarak fazla yağlardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti.

Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan “Kalıcı olarak kilo vermek ve kas kütlemizi korumak istiyorsak, beslenmemizde dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bunlardan biri de ekmeği tamamen diyetimizden çıkarmamak. Diyetlerimiz karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin ögelerini uygun oranlarda içermeli. Dengeli bir diyet sayesinde fazla yağ dokularımızdan kurtulabiliriz. Eğer vücudumuzun ilk enerji kaynağı olan karbonhidratı, ekmeği bıraktım diyerek diyet yaparsak, başlangıçta hızlı bir kilo kaybı yaşasak da sonrasında kilo vermekte zorlanır, verdiğimiz kiloları geri alır, yeme bozuklukları yaşayabiliriz. Bu yüzden ekmeği tamamen hayatımızdan silmek yerine, şekerli paketli gıdaları azaltmak, çay ve kahveye şeker koymamak, beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tüketmek daha akıllıca olur. Tam buğday ekmeği, makarna, siyez bulguru, basmati pirinci gibi karbonhidrat kaynaklarını beslenmemize dâhil etmeliyiz” dedi.

“KİŞİYE ÖZEL OLMAYAN DİYETLER İŞE YARAMAZ”

Diyetisyen Arslan, “Vücudumda çok ödem var, su tutuyorum sanarak günlük su içmeyi azaltmak da yaptığımız diyet hatalarından biri. Vücudumuzda ödem olsa da olmasa da, yetişkinlerin günlük metabolik işlevlerini sürdürebilmesi için günde en az 8 bardak su içmesi şart. Vücudum su tutuyor diye düşünerek su içmeyi azaltmak yerine, vücudumuzdaki ödem miktarı yüksekse ödemi atmaya yardımcı olacak daha fazla su içmeliyiz. Bu konuda hiçbir bitki çayı tek başına yeterli değil, bunu da aklımızda tutmalıyız. '10 günde 5 kilo verin' gibi abartılı sözlerle, günlük beslenme alışkanlıklarımızdan tamamen kopan, sürdürülebilir olmayan, bilimsel dayanağı olmayan, kişiye özel olmayan diyetler uygulamak işe yaramaz. Bu kiloları bir anda almadığımız gibi bir anda vermemiz de sağlıklı değil. Aksi takdirde kısa sürede verip aldığımız kilolar metabolizma hızımızı yavaşlatarak diyetimize cevap vermemizi engelliyor. Karaciğer ve böbreklerimizi yoruyor. Yeterli ve dengeli beslenerek, bir beslenme ve diyet uzmanının desteğiyle diyetimizi tamamlamalıyız” şeklinde konuştu.