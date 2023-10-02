Uzmanı güçlü bağışıklığın kaynağını açıkladı

Nefroloji Uzmanı Dr. R. Can Kinalp, Dünya Sağlık Örgütü’nün kadınların günde en az 14 bardak su içmesi gerektiğini belirttiğini hatırlatarak, suyun vücuttaki tüm organlar için çok önemli olduğunu söyledi. “Su, vücudumuzun yüzde 60’ını oluşturur ve yaşamın devamı, sağlığın korunması ve metabolizmanın düzenlenmesi için anahtar bir rol oynar” diyen Dr. Kinalp, suyun hücrelerdeki hayati süreçleri sağladığını, vücut ısısını ayarladığını, besin ve oksijen taşıdığını, atık maddeleri uzaklaştırdığını ve tuz dengesini sağladığını anlattı.

Dr. Kinalp, yeterli su içilmemesinin başta böbrekler olmak üzere birçok hastalığa ve kilo almaya yol açabileceğini belirterek, “Hücrelerimiz yeterli su olmadan işlevlerini yerine getiremezler. Su kaybı olan durumlarda baş ağrısı, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu gibi şikayetler görülebilir. Bu yüzden günde yaklaşık 2 litre su içmek gereklidir. Terleme, ateş, kusma ve ishal gibi durumlarda ise su kaybı daha fazla olduğu için su tüketimi artırılmalıdır. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde de su ihtiyacı artar. Hamile kadınların günde 2.5 litre, emziren kadınların ise günde 3 litre sıvı alması önerilir. Böbrek taşı olan hastalar da günlük 2.5-3 litre su içerek taş oluşumunu önleyebilir veya var olan taşları düşürebilirler” dedi.

Dr. Kinalp, suyun yaşamın en lezzetli kaynağı olduğunu ifade ederek, suyun cilt sağlığından sindirime kadar birçok faydası olduğunu vurguladı.

Dr. Kinalp, “Su, vitamin ve minerallerin çözülmesine ve taşınmasına yardımcı olan bir çözücüdür. Yeterli su içilmemesi böbreklerin yanı sıra kalp, karaciğer gibi organlarda ciddi sorunlara neden olabilir. Ayrıca vücut ısısında dengesizlikler, ciltte kuruluk, hazımsızlık, baş ağrısı ve unutkanlık gibi problemler de ortaya çıkabilir” diye konuştu.

“SU HARİCİNDEKİ İÇECEKLER SUYUN YERİNİ TUTMAZ”

Dr. Kinalp, vücudun su ihtiyacının günde 2-2.5 litre su ile karşılanabileceğini belirterek, “Suyun tadını beğenmeyenler veya mide bulantısı hissedenler; meyve dilimleri, salatalık veya nane yaprağı gibi doğal aromalar ekleyerek suyu daha lezzetli hale getirebilirler. Ancak çay, kahve, meyve suyu veya gazlı içecekler gibi sulu içeceklerin su ile eşdeğer olmadığını unutmamak gerekir. Bu içeceklerin bazıları kafein içerdiği için idrar söktürücü etkiye sahiptir ve vücuttan daha fazla sıvı kaybına neden olabilir. Bazıları ise şeker veya yapay tatlandırıcılar içerdiği için kalori alımını artırabilir ve kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Bu yüzden bu içecekleri tüketirken dikkatli olmak ve suyun yerini tutmadığını bilmek gerekir” dedi.