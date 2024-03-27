Uzmanı harita üzerinden gösterip uyardı: Maske takmanız gerekebilir

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Uzmanı harita üzerinden gösterip uyardı: Maske takmanız gerekebilir
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, toz taşınımı beklenen illeri uyararak "Buradaki değer 250'nin üzerine çıkarsa maske takılması gerekiyor. Yağan tozu Teneffüs yoluyla almamamız lazım" dedi.

Kuzey Afrika'dan gelecek Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor. Yurdun batısında toz taşınımı etkili olacak.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, söz konusu gelişmeyi duyurarak uyarılarda bulundu.

CNN TÜRK’te canlı yayınına katılan Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'ye iki yolda toz taşımımı gelir. Biri Suriye üzerinden bir de Kuzey Afrika'dan, Sahra Çölü'nden gelir. 4-5 bin metre yukarıdan gelir bunlar. Meteoroloji bu tahminleri yapıyor. Bugün yok ama yarın toz taşımımı bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, harita üzerinden gösterip uyardı: Maske takmanız gerekebilir

“MASKE TAKMAK GEREKİR”

Buradaki sayı ve renkler uyumlu, sarı renk orta seviyece, yeşil sağlıklı olduğunu gösterir. Dünya Sağlık Örgütü, 50'nin altındakilere sağlıklı diyor. Tekirdağ'da 146, Niğde'de 226. Bu hassas bir durum. Niğde'de 250'yi geçerse maske takılması lazım. Bu sistem Avrupa'ya çıkıyor ve Balkanlar'dan geliyor. Çok tehlikeli bir durum yok yarın. Perşembe günü biraz artıyor değerler.

Prof. Dr. Orhan Şen, harita üzerinden gösterip uyardı: Maske takmanız gerekebilir

“BU DURUM 2 GÜN DAHA SÜRECEK”

Bu durum 2 gün daha sürecek ve cuma günü kalkıyor. Bu toza kırmızı toz deriz. Sahra çölündeki rengi kırmızıdır. Demir vardır. Bu gübre yerine geçer. Saça da faydalıdır. Teneffüs yoluyla almamamız lazım ama. Şu anda maske takmaya gerek yok."

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