Uzmanı harita üzerinden gösterip uyardı: Maske takmanız gerekebilir

Kuzey Afrika'dan gelecek Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor. Yurdun batısında toz taşınımı etkili olacak.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, söz konusu gelişmeyi duyurarak uyarılarda bulundu.

CNN TÜRK’te canlı yayınına katılan Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'ye iki yolda toz taşımımı gelir. Biri Suriye üzerinden bir de Kuzey Afrika'dan, Sahra Çölü'nden gelir. 4-5 bin metre yukarıdan gelir bunlar. Meteoroloji bu tahminleri yapıyor. Bugün yok ama yarın toz taşımımı bekleniyor.

“MASKE TAKMAK GEREKİR”

Buradaki sayı ve renkler uyumlu, sarı renk orta seviyece, yeşil sağlıklı olduğunu gösterir. Dünya Sağlık Örgütü, 50'nin altındakilere sağlıklı diyor. Tekirdağ'da 146, Niğde'de 226. Bu hassas bir durum. Niğde'de 250'yi geçerse maske takılması lazım. Bu sistem Avrupa'ya çıkıyor ve Balkanlar'dan geliyor. Çok tehlikeli bir durum yok yarın. Perşembe günü biraz artıyor değerler.

“BU DURUM 2 GÜN DAHA SÜRECEK”

Bu durum 2 gün daha sürecek ve cuma günü kalkıyor. Bu toza kırmızı toz deriz. Sahra çölündeki rengi kırmızıdır. Demir vardır. Bu gübre yerine geçer. Saça da faydalıdır. Teneffüs yoluyla almamamız lazım ama. Şu anda maske takmaya gerek yok."