Uzmanı "Her şeylerini kaybedecekler" dedi. Buna yatırım yapan yandı

Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanı "Her şeylerini kaybedecekler" dedi. Buna yatırım yapan yandı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, keskin düşüşlerin ardından yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Altın ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş, bitcoin yatırımcıları için kritik uyarıyı yaptı.

Piyasalar haftaya "Kara Pazartesi" olarak adlandırılan sert bir çöküşle başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, küresel borsalarda yaşanan bu büyük düşüş, borsa, emtia ve Bitcoin piyasalarını derinden etkiledi.

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ABD VE ASYA BORSALARINDA TARİHİ DÜŞÜŞ

Küresel piyasalarda "Kara Pazartesi" olarak adlandırılan bu hafta, yatırımcılar için zor bir başlangıç oldu. ABD ve Asya borsaları yüzde 10’un üzerinde değer kaybederken, bu durum piyasalarda büyük bir endişe yarattı. ABD borsalarında yaklaşık 2 trilyon dolar buhar oldu.

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EMTİA VE BİTCOİN PİYASALARI DA DARBE ALDI

Altın ve gümüş gibi değerli metaller de bu düşüşten etkilendi. Gümüş ve altın piyasasında yüzde 5'lik değer kaybı yaşanırken, Bitcoin'de ise kayıp yüzde 20'yu buldu ve 48 bin 950 dolara kadar düştü. Ancak, gün içinde gelen alımlarla birlikte Bitcoin yeniden 54-55 bin dolar aralığında işlem görmeye başladı. Bu düşüş, Bitcoin'in 28 Şubat 2020'den bu yana en büyük kaybı olarak kaydedildi.

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"HER ŞEYLERİNİ KAYBEDECEKLER"

İslam Memiş, Bitcoin'in çöküşüne rağmen Pazartesi gününün en çok dikkat çeken varlığı olduğunu belirtti. Memiş, Bitcoin'in 59 bin dolar direnç seviyesini takip edeceğini ve bu seviyeden sonra tekrar 52-54 bin dolar aralığına gerileyebileceğini öngörüyor. Ayrıca, Eylül itibariyle Bitcoin'in 80 bin dolar seviyesine ulaşacağı tahmininde bulunuyor.

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Memiş, yaşanan bu sert düşüşler karşısında yatırımcıların finansal kumar bağımlılığına dikkat çekiyor. "Ne kadar anlatırsak anlatalım, ne kadar yazarsak yazalım, ne kadar çaba harcarsak da harcayalım, finansal kumar bağımlılığına çözüm bulunamıyor" diyen Memiş, yatırımcıların ya tedavi olacaklarını ya da her şeylerini kaybedeceklerini ifade etti. Bu durumun, kimseyi memnun ve mutlu etmeyeceğini vurguladı.

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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