Uzmanı kızamıktan en önemli korunma yöntemini açıkladı. Uyarılarını sıraladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Alper Akay, Türkiye'de kızamık salgını yaşandığını belirterek, aşının yaygınlaştırılmasının en önemli korunma yolu olduğunu vurguladı.

Alper Akay, kızamık vakalarındaki artışın birden fazla sebebi olduğunu söyledi.

Alper Akay, “Göçmenler arasında aşı oranının düşük olması, pandemide sosyal izolasyonun azalması ve hareketliliğin artması kızamık vakalarını tetikledi” dedi.

Dr. Akay, 2007-2011 yılları arasında yılda 4-5 kızamık vakası bildirilirken, geçen yılın ilk 3 ayında 450'den fazla vaka olduğunu kaydetti.

Dr. Akay, “Bu da salgın durumunun varlığını gösteriyor” diye konuştu.

“EN TEHLİKELİ KOMPLİKASYON BEYİN ZARININ TUTULMASIDIR”

Kızamığın bulaşıcı bir hastalık olduğunu hatırlatan Dr. Akay, ateş ve döküntü gibi belirtileri olanların toplu ortamlardan uzak durması, maske takması ve el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Kızamığın spesifik bir tedavisi olmadığını, sadece destekleyici tedaviler uygulandığını anlatan Dr. Akay, “En çok korktuğumuz komplikasyon, beyin zarının enfeksiyona maruz kalması ve nörolojik sorunlara yol açmasıdır” dedi.

“BU BİR TOPLUM SAĞLIĞI MESELESİDİR, AŞI ORANI ARTMALIDIR”

Aşılanmış çocukların da nadiren de olsa kızamık geçirebileceğini belirten Dr. Akay, “Hiçbir aşı yüzde 100 koruma sağlamaz. Ancak 2 doz aşı ile yüzde 98'e yakın bir koruma sağlanır” dedi.

Kızamıktan korunmanın en etkili yolunun, toplumda aşı oranını yükseltmek olduğunu vurgulayan Dr. Akay, “Aşı olmayan kişi, aşı olan kişilerin de hastalanma riskini artırır. Bu yüzden bu bir toplum sağlığı meselesidir. Tüm kişilere ulaşıp aşının önemini anlatmalı ve yaygınlaştırmalıyız” şeklinde konuştu.

“TEDAVİ DEĞİL, HASTALIĞIN İLERLEMESİ ENGELLENEBİLİR”

Kızamık tedavisi hakkında da bilgi veren Dr. Akay, şunları söyledi:

“Kızamık, viral bir hastalık olduğu için tedavi edilemez ancak çocukta şiddetli boğaz ağrısı, beslenme bozukluğu gibi durumlarda sıvı desteği. Gerekirse A vitamini desteği hastalığın ilerlemesini engelleyebilir. Ateşi yüksekse parasetamol gibi ateş düşürücüler kullanmak gerekir.”